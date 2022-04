Marché des compléments alimentaires liquides – Aperçu de la croissance, part, prévisions concurrentielles, régionales et mondiales de l’industrie jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des suppléments alimentaires liquides contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Compléments alimentaires liquides par région.

Le marché des compléments alimentaires liquides représentait 21 685,72 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 27 732,27 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,0 % de 2021 à 2027.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Les compléments alimentaires liquides sont des compléments nutritionnels disponibles sous forme liquide. Ils sont généralement consommés pour améliorer le métabolisme du corps et réduire les occurrences de troubles du mode de vie. Les compléments alimentaires liquides sont largement utilisés par les consommateurs qui ne peuvent pas consommer de compléments alimentaires sous forme de capsules, de gel épais et de comprimés solides.

Selon l’enquête auprès des consommateurs du Council for Responsible Nutrition’s (CRN), plus de 70 % des femmes aux États-Unis (environ 113 millions de consommatrices) préfèrent prendre des suppléments régulièrement. La même enquête révèle que les principales préoccupations liées à la prise de compléments alimentaires, telles que le bien-être général, représentent 57 %, la santé des os 31 % et le vieillissement en bonne santé 27 %.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé / des TIC / de la chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché des suppléments diététiques liquides.

Parallèlement à une évolution importante de la société vers un mode de vie préventif et plus sain, associée à une croissance du nombre de consommateurs, y compris des enfants et des personnes âgées, le choix de suppléments nutritionnels dans leurs routines quotidiennes devrait propulser la croissance du marché mondial des compléments alimentaires liquides. Cependant, la commercialisation de faux produits et la violation des réglementations concernant l’étiquetage des produits devraient freiner la croissance du marché des compléments alimentaires liquides.

Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA. L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché en 2019 et devrait conserver sa domination tout au long de la période de prévision. Cela est attribué à des facteurs tels que la présence d’acteurs majeurs du marché dans cette région, qui introduisent des produits de qualité pour conquérir une part de marché maximale.

De plus, le soutien gouvernemental à la recherche et au développement et la disponibilité de fonds pour la recherche alimentent la croissance du marché. De plus, les États-Unis sont la zone cible des principaux acteurs du marché, en raison de la forte notoriété des dispositifs de compléments alimentaires. Cependant, l’Asie-Pacifique et la LAMEA devraient émerger comme des zones lucratives avec un potentiel de croissance maximal, en raison des investissements dans de nouvelles inventions, des conditions économiques générales, de l’augmentation du nombre d’athlètes et de professionnels du sport, de l’augmentation de l’économie et de l’augmentation des risques sanitaires et maladies, qui peuvent être contrôlées par la consommation de compléments alimentaires.

Le marché mondial des compléments alimentaires liquides est segmenté en fonction de l’ingrédient, de l’application, du canal de distribution et de la région. Sur la base des ingrédients, il est classé en vitamines et minéraux, plantes, protéines et acides aminés et autres. Sur la base de l’application, il est classé dans la santé des os et des articulations, la santé cardiaque, la santé immunitaire, la nutrition sportive, la perte de poids et autres. Sur la base du canal de distribution, il est classé en

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– L’étude fournit une analyse approfondie du marché mondial des compléments alimentaires liquides ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

– Il propose une analyse quantitative de 2019 à 2027, qui devrait permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités de marché existantes.

– Les principaux acteurs du marché et leurs stratégies ont été analysés pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché mondial des compléments alimentaires liquides.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS DANS LE RAPPORT

– Laboratoires Abbott

– Bayer

– Herbalife International

– Koninklijke DSM

– BASF

– DuPont Nutrition & Biosciences

– GlaxoSmithKline

– Amway

– Glanbia

– Santé liquide, Inc.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par ingrédient

– Vitamines & Minéraux

– Botanique

– Protéines & Acides Aminés

– Autres

Par demande

– Santé des os et des articulations

– Santé cardiaque

– Santé immunitaire

– Nutrition sportive

– Perte de poids

– Santé digestive

– Autres

Par canal de distribution

– Hypermarché/Supermarché

– Magasins de détail de santé et de beauté

– Pharmacies

– Pharmacies en ligne & sites e-commerce

Par région

Amérique du Nord

– NOUS.

– Canada

– Mexique

L’Europe 

– Allemagne

– ROYAUME-UNI

– France

– Italie

– Espagne

– Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

– Japon

– Chine

– Inde

– Australie

– Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

– Brésil

– Arabie Saoudite

– Afrique du Sud

– Reste de LAMEA

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d'une année sur l'autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

