Marché des compléments alimentaires et ses principales opportunités et défis – Amway, Abbott, Arkopharma Laboratoires, Bayer AG, Glanbia plc, Pfizer Inc., ADM, Carlyle Investment Management

Le marché des compléments alimentaires devrait croître à un taux de 7,95% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’augmentation de la sensibilisation à la santé est le facteur vital qui augmente la demande de compléments alimentaires sur le marché au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les compléments alimentaires sont les sources concentrées de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Une vaste gamme de nutriments et d’autres ingrédients peut être présente dans les compléments alimentaires, y compris, mais sans s’y limiter, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres et divers extraits de plantes et d’herbes.

Le rapport sur le marché des compléments alimentaires présente les sociétés suivantes, notamment : – Amway, Abbott, Arkopharma Laboratoires, Bayer AG, Glanbia plc, Pfizer Inc., ADM, Carlyle Investment Management LLC, The Nature’s Bounty Co., Nu Skin Enterprises, Inc. , GlaxoSmithKline plc., Herbalife International of America, Inc., Nature’s Sunshine Products, Inc., Bionova, Ayanda, ZIJA INTERNATIONAL, Nutraceutics Corp., American Health, Inc., Bausch Health, Stepan Company, DuPont de Nemours

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des suppléments alimentaires, catégorise la taille du marché mondial des suppléments alimentaires (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des compléments alimentaires par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Sous-produit (vitamine, acide aminé, probiotiques, oméga-3, peptides de collagène, acide folique, acide oxalique, magnésium, fer), forme (poudre, liquide, comprimés, gélules, gel), utilisation finale (nourrissons, enfants, adultes , femmes enceintes, personnes âgées)

