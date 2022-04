Marché des commutateurs optiques 2021 Part de l’industrie, analyse des principaux acteurs, taille, demande, stratégie de croissance, tendances, offre, revenus et recherche sur les prévisions 2030

Le rapport sur le marché des commutateurs optiques contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Commutateurs optiques par région.

La valeur du marché mondial des commutateurs optiques était de plus de 5 milliards de dollars en 2020 et a augmenté à un TCAC d’environ 11 % de 2021 à 2027. Un commutateur optique est un dispositif qui amplifie le signal optique et relie plusieurs fibres optiques ensemble. De plus, il gère le routage des paquets de données entre les ports d’entrée et de sortie. Les commutateurs optiques servent à convertir les signaux lumineux en données électriques au niveau de l’émetteur avant de les reconvertir en signaux lumineux au niveau du récepteur.

Il s’agit d’un dispositif mécanique ou optique qui permet la commutation sélective de signaux optiques entre plusieurs canaux sans modifier le signal électrique. Il offre divers avantages, notamment une réduction de l’équipement réseau et du temps de commutation et une puissance de fonctionnement réduite.

Facteurs ayant une incidence sur la croissance du marché mondial des commutateurs optiques

La croissance du marché des commutateurs optiques sera influencée par la demande croissante de bande passante et de taux de transfert élevés.

La croissance du marché des commutateurs optiques devrait également être facilitée par divers avantages connexes tels qu’une consommation d’énergie réduite, une évolutivité élevée et une flexibilité.

Le déploiement de commutateurs à fibre optique dans les réseaux à fibre optique et la connectivité croissante entre les appareils devraient avoir un impact positif sur le marché.

Les fortes concentrations d’acteurs du marché et l’accès à une expertise technique de haute qualité devraient également alimenter la demande de commutateurs optiques et stimuler la croissance globale du marché.

La consolidation des centres de données peut constituer un défi pour la croissance du marché des commutateurs optiques, car elle devrait affecter le coût des commutateurs optiques et la notoriété des applications des commutateurs optiques.

La croissance du marché des centres de données, les progrès technologiques et l’émergence de technologies de la nouvelle ère devraient ouvrir diverses nouvelles opportunités qui alimenteront la croissance du marché des commutateurs optiques.

Impact du Covid-19

L’épidémie de COVID-19 a causé des dommages importants aux industries de l’électronique et des semi-conducteurs. L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 a entraîné la fermeture d’unités commerciales et de fabrication dans divers pays, et elles devraient rester fermées jusqu’en 2021. De plus, les fabricants ont rencontré des difficultés pour atteindre les clients en raison du verrouillage partiel ou complet, qui a perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale.

À l’échelle mondiale, la COVID-19 a un impact sur la société et l’économie. À mesure que cette épidémie se développe, ses effets affectent négativement le commerce mondial. Actuellement, le marché boursier connaît une instabilité, ce qui ralentit les chaînes d’approvisionnement, érode la confiance des entreprises et accroît l’anxiété des clients.

La fermeture des unités de fabrication a causé une perte importante d’activité et de revenus pour les pays asiatiques et européens sous confinement. En plus d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché, l’épidémie de COVID-19 a également affecté les opérations des industries de production et de fabrication.

En outre, la pandémie de COVID-19 a nui à l’industrie électronique, car les installations de production sont au point mort, ce qui, à son tour, a accru la demande de produits électroniques et semi-conducteurs. Son impact sur le marché des commutateurs optiques pourrait refléter une importante perturbation de la fabrication en Europe, ainsi qu’une interruption des exportations de pièces chinoises.

Analyse régionale

Le marché des commutateurs optiques en Asie-Pacifique restera le premier marché en raison de l’automatisation croissante dans diverses industries verticales qui utilisent des commutateurs optiques pour les tests de composants optiques. De plus, la forte concentration de participants dans la région et la disponibilité de matières premières à faible coût ont permis la production en série de commutateurs optiques à faible coût.

On estime que le nombre croissant de centres de données en Amérique du Nord contribue à la croissance du marché. Les commutateurs optiques sont très demandés dans la région en raison de la forte concentration d’acteurs du marché ou de la facilité d’accès à une expertise technique qualifiée.

Concurrents clés

Les principaux acteurs ont stimulé la croissance organique en s’associant et en lançant de nouveaux produits pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en 2018, CALIENT Technologies Inc., un fournisseur de technologie de commutation optique, a lancé Edge 640, qui peut permettre 640 interconnexions à fibre optique. Une conception spéciale est en cours de développement pour les centres de données, les télécommunications et les applications de laboratoire de test afin de répondre à la demande croissante d’appareils et au besoin croissant de connectivité. Voici les principaux partenaires clés du marché des commutateurs optiques:

SUR Semi-conducteur

Siemens SA

D-Link Corporation

Fujitsu Ltd.

Furukawa Electric Co. Ltd.

Brocade Communication Systems, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Réseaux Juniper

NEC Corporation

Objectif du rapport

Le rapport décrit la taille du marché et les prévisions par taille d’entreprise, type, secteur vertical, application et région.

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Petit

Grande entreprise

Moyenne entreprise

Segmentation basée sur le type

Commutation à base de cristaux liquides

Commutation acousto-optique

Commutation thermo-optique

Commutation électro-optique

Commutation basée sur Mems

Autres

Segmentation basée sur l’industrie verticale

BFSI

Détail

Fabrication

Gouvernement & Défense

Informatique & Télécom

Autres

Segmentation basée sur l’application

Interconnexions

Surveillance des signaux

Commutation de circuits

Essai

Multiplexage

Segmentation basée sur la région

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

Reste du monde

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

