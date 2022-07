Marché des collations réfrigérées selon le dernier impact du COVID-19 et l’analyse mondiale jusqu’en 2027 avec les principaux acteurs

The Insight Partners a ajouté le dernier rapport sur le «marché des collations réfrigérées jusqu’en 2027». Le rapport de recherche sur le marché des collations réfrigérées 2022 comprend principalement la taille, la part, les facteurs de croissance, les ventes, la demande, les revenus, le commerce, les prévisions et l’analyse des entreprises mondiales. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des collations réfrigérées jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (produits de boulangerie et confiserie, fruits et légumes, yaourt, collations à base de viande, sandwichs et collations salées, et autres) et distribution Channel (supermarchés et hypermarchés, dépanneur, vente au détail en ligne et autres) », le marché était évalué à 52 042,62 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 73 768,51 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Les collations réfrigérées sont définies comme les formes de collations qui nécessitent une réfrigération pour conserver leur qualité alimentaire intacte et prolonger leur durée de conservation. Ces types de snacks sont préparés et conservés dans certaines conditions de température pour préserver leur authenticité globale et offrir une commodité de consommation alimentaire aux consommateurs finaux. La forme réfrigérée des collations comprend les collations à base de fromage, les collations au yogourt, les collations, les desserts spécialisés, les trempettes et les pâtes à tartiner, entre autres. Avec l’évolution du mode de vie des consommateurs, ainsi que l’évolution de la démographie des travailleurs et la préférence croissante pour les aliments naturels et frais, la demande de collations réfrigérées devrait augmenter, principalement parmi la génération Y.

La popularité croissante des collations réfrigérées a motivé les fabricants à augmenter le volume de production et à investir dans la recherche et le développement et le développement de nouveaux produits de collations réfrigérées au goût exotique qui pourraient répondre aux besoins des consommateurs. L’augmentation des dépenses dans le domaine industriel et la concurrence de plus en plus intense, ainsi que l’adoption croissante des collations réfrigérées comme ingrédients de collation ont stimulé la demande de lancements de nouveaux produits. Par ailleurs, les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux produits avec une combinaison unique d’ingrédients biologiques ou naturels, ce qui est assez différent des collations réfrigérées traditionnelles. Les fabricants expérimentent plusieurs éléments, textures, saveurs et ingrédients nutritionnels. Par exemple, en septembre 2020, Hormel Foods a lancé les bouchées aux œufs Hormel Black Label et les combos de petit-déjeuner. Cela enrichira encore le portefeuille de produits de l’entreprise et renforcera ainsi ses ventes dans les années à venir. De plus, en février 2020, KIND a lancé KIND Nut Butter Bar, sa toute première barre protéinée au beurre de noix réfrigérée, lisse et crémeuse. Il existe trois variétés différentes, dont le beurre de cacahuète crémeux, le beurre de cacahuète au chocolat et le beurre d’amande au miel. Les principaux fabricants ont également financé cette opportunité en emballant leurs produits de manière plus pratique pour les rendre plus faciles à consommer sur le pouce et augmenter la durée de conservation. Les facteurs tels que les produits flexibles répondant aux besoins des consommateurs, les concepts innovants et les modes de vie occupés devraient profiter à la croissance du marché. Cela renforcera encore le portefeuille de produits de l’entreprise et renforcera ainsi ses ventes dans les années à venir. De plus, en février 2020, KIND a lancé KIND Nut Butter Bar, sa toute première barre protéinée au beurre de noix réfrigérée, lisse et crémeuse. Il existe trois variétés différentes, dont le beurre de cacahuète crémeux, le beurre de cacahuète au chocolat et le beurre d’amande au miel. Les principaux fabricants ont également financé cette opportunité en emballant leurs produits de manière plus pratique pour les rendre plus faciles à consommer sur le pouce et augmenter la durée de conservation. Les facteurs tels que les produits flexibles répondant aux besoins des consommateurs, les concepts innovants et les modes de vie occupés devraient profiter à la croissance du marché. Cela enrichira encore le portefeuille de produits de l’entreprise et renforcera ainsi ses ventes dans les années à venir. De plus, en février 2020, KIND a lancé KIND Nut Butter Bar, sa toute première barre protéinée au beurre de noix réfrigérée, lisse et crémeuse. Il existe trois variétés différentes, dont le beurre de cacahuète crémeux, le beurre de cacahuète au chocolat et le beurre d’amande au miel. Les principaux fabricants ont également financé cette opportunité en emballant leurs produits de manière plus pratique pour les rendre plus faciles à consommer sur le pouce et augmenter la durée de conservation. Les facteurs tels que les produits flexibles répondant aux besoins des consommateurs, les concepts innovants et les modes de vie occupés devraient profiter à la croissance du marché. y compris le beurre de cacahuète crémeux, le beurre de cacahuète au chocolat et le beurre d’amande au miel. Les principaux fabricants ont également financé cette opportunité en emballant leurs produits de manière plus pratique pour les rendre plus faciles à consommer sur le pouce et augmenter la durée de conservation. Les facteurs tels que les produits flexibles répondant aux besoins des consommateurs, les concepts innovants et les modes de vie occupés devraient profiter à la croissance du marché. y compris le beurre de cacahuète crémeux, le beurre de cacahuète au chocolat et le beurre d’amande au miel. Les principaux fabricants ont également financé cette opportunité en emballant leurs produits de manière plus pratique pour les rendre plus faciles à consommer sur le pouce et augmenter la durée de conservation. Les facteurs tels que les produits flexibles répondant aux besoins des consommateurs, les concepts innovants et les modes de vie occupés devraient profiter à la croissance du marché.

Mondelez International, Inc. ; Nestlé, SA ; General Mills Inc. ; La société Kraft Heinz ; Ohi Bar; Pepsico; Conagra Brands, Inc. ; Mars Incorporé ; Danone SA ; et Hormel Foods Corporation font partie des acteurs bien établis opérant sur le marché mondial des collations réfrigérées.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des collations réfrigérées

L’épidémie de COVID-19 a perturbé le marché des collations réfrigérées en raison d’un ralentissement de la production de matières premières, de restrictions sur la chaîne d’approvisionnement et les mouvements commerciaux, d’une baisse de la demande de construction et d’une baisse des nouveaux projets. Cependant, puisque les économies envisagent de relancer leurs opérations, la demande de snacks réfrigérés devrait augmenter dans les mois à venir. De plus, la plupart des gens travaillent désormais à domicile, et ce changement de mode de vie a encore incité les familles à acheter des produits alimentaires en ligne et à les stocker plus longtemps. Les gens recherchent des collations réfrigérées durables pour une option de collation saine ; cela donne en outre aux acteurs du marché la possibilité de récupérer leurs pertes et de développer leurs activités via des plateformes en ligne. Selon le rapport publié dans l’American Journal of Agriculture Economics en novembre 2020, la demande de fruits et légumes frais, de céréales et d’aliments surgelés a le plus augmenté pendant la pandémie, ce qui a profité aux petites exploitations plutôt qu’aux entreprises agroalimentaires. Cela a augmenté les ventes de 5,7 % et le nombre de clients de 4,9 %. La variété de produits alimentaires est vendue sur la plate-forme de commerce électronique avec un ratio accru, ce qui suggère que la concentration des ventes sur des produits de niche pourrait augmenter à mesure que davantage de consommateurs sont attirés par les plates-formes en ligne. Cependant, malgré les difficultés rencontrées par les acheteurs de produits alimentaires pendant la pandémie de COVID-19, notamment les ruptures de stock alimentaires, les transports en commun limités et les horaires réduits principalement dans les supermarchés et les épiceries, la plupart des acheteurs des pays développés comme les États-Unis ont maintenu un accès adéquat à la nourriture (selon la Food and Drug Administration des États-Unis 2020). De plus, les entreprises de transformation des aliments prennent des précautions supplémentaires pour réduire les contacts entre les personnes. Certaines des mesures de sécurité suivies par les entreprises comprennent la limitation des contacts directs avec les chauffeurs de camion et les visiteurs, le renforcement et la communication des bonnes pratiques d’hygiène, la réalisation d’assainissements complets et l’élimination des contacts avec le personnel lors des changements de quart de travail. Avec tous ces facteurs, on peut supposer qu’en période post-pandémique, la demande de collations réfrigérées devrait encore augmenter. Certaines des mesures de sécurité suivies par les entreprises comprennent la limitation des contacts directs avec les chauffeurs de camion et les visiteurs, le renforcement et la communication des bonnes pratiques d’hygiène, la réalisation d’assainissements complets et l’élimination des contacts avec le personnel lors des changements de quart de travail. Avec tous ces facteurs, on peut supposer qu’en période post-pandémique, la demande de collations réfrigérées devrait encore augmenter. Certaines des mesures de sécurité suivies par les entreprises comprennent la limitation des contacts directs avec les chauffeurs de camion et les visiteurs, le renforcement et la communication des bonnes pratiques d’hygiène, la réalisation d’assainissements complets et l’élimination des contacts avec le personnel lors des changements de quart de travail. Avec tous ces facteurs, on peut supposer qu’en période post-pandémique, la demande de collations réfrigérées devrait encore augmenter.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2027 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ? Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Snacks réfrigérés au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Snacks réfrigérés? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Snacks réfrigérés dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché des collations réfrigérées? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

