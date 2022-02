Marché des collations à la viande en Amérique du Nord 2022 Développements récents de l’industrie, analyse SWOT, importance de l’épidémie de COVID 19, stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs clés du monde et évaluation jusqu’en 2027 disponibles dans le dernier rapport

Le «marché nord-américain des collations à base de viande» représentait 3 254,2 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 6 036,5 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des collations à base de viande, suivis du Canada. Le marché des collations à base de viande est en croissance aux États-Unis en raison de l’augmentation de la consommation de plats cuisinés en raison de l’évolution des modes de vie et des horaires chargés. En outre, la sensibilisation accrue aux avantages des collations saines devrait faire augmenter la demande de collations à base de viande au cours de la période d’examen. Les collations à base de viande sont riches en protéines et constituent une bonne alternative aux produits carnés crus et cuits. Ces collations sont facilement disponibles et sont les plus populaires parmi les voyageurs et les jeunes. Différents types de saveurs telles que le teriyaki et le poivre attirent une énorme base de consommateurs vers les produits de collations à base de viande aux États-Unis.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Briggford Foods Corporation

Marques Conagra, Inc.

Hormel Foods Corporation

Link Snacks Inc.

Monogram Food Solutions, LLC

Collations Oberto Inc

Vieux Trappeur Produits Fumés Inc

La société Hershey

Aliments Tyson inc.

Groupe de collations à la viande ltée

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COLLATIONS À LA VIANDE EN AMÉRIQUE DU NORD :

Par type

Saccadé

Des bâtons

Rayures et piqûres

Barres

Saucisses

Autres

Par nature

Bio

Conventionnel

Par ventes

Direct

Indirect

Par saveur

Original

Pepperoni

Poivron rouge épicé

Autres

Par origine

Du boeuf

Porc

Turquie

Autres

Par pays

nous

Canada

Mexique

La préférence croissante pour les collations à base de viande saines a entraîné la croissance du marché des collations à base de viande en Amérique du Nord :

La sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé, une plus grande concentration sur la forme physique, des revenus personnels plus élevés et une urbanisation rapide ont été considérés comme des facteurs stimulant la demande croissante de produits de collations à base de viande riches en nutriments. Les principaux producteurs du marché se concentrent constamment sur l’introduction de produits de collations à base de viande riches en éléments nutritifs pour attirer un nouveau segment de consommateurs dans les pays développés. De nos jours, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé en raison de l’accès apparemment illimité aux informations en ligne. Cela a de nombreux effets positifs pour les entreprises qui cherchent à commercialiser des collations à base de viande riches en nutriments tels que les oméga-3, le fer et la vitamine B12. Les consommateurs soucieux de leur santé sont plus susceptibles de rechercher des informations précises associées aux produits alimentaires nutritionnels qu’ils achètent. Un oméga-3 est considéré comme idéal pour maintenir un cœur en bonne santé et, par conséquent, le consommateur préfère les collations à base de viande enrichies en oméga-3. Ces facteurs alimentent la croissance du marché nord-américain des collations à base de viande.

L’augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à l’emploi créera des opportunités de croissance pour le marché nord-américain des collations à base de viande

Les aliments pratiques sont des produits alimentaires dont la préparation nécessite souvent moins de temps et d’efforts. La demande d’aliments prêts-à-servir augmente à un rythme plus rapide en raison de changements dans les modèles sociaux et économiques, ainsi que d’une augmentation de l’urbanisation, du pouvoir d’achat et de la sensibilisation aux aliments santé, des changements dans les habitudes alimentaires et les habitudes alimentaires existantes, et du désir de goûter de nouveaux des produits. Afin de répondre à la demande croissante, les entreprises proposent des variétés améliorées de produits de collations à base de viande et des canaux de distribution efficaces pour servir une clientèle plus large. Les principaux facteurs qui poussent les consommateurs vers les plats cuisinés sont l’emballage, la valeur nutritionnelle, la facilité d’utilisation, la sécurité, l’attrait du produit et la variété.

