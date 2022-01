Marché des collations à faible teneur en Sodium 2022 Tendances de l’industrie et prévisions pour 2028 | General Mills Inc, Mondelez International, PepsiCo, Kind, Hormel Foods Corporation, Select Harvests Limited

Le marché des collations à faible teneur en sodium devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 3,98 milliards de dollars d’ici 2028 et croître à un TCAC de 12,10% au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de patients souffrant d’hypertension artérielle est un facteur essentiel du marché des collations à faible teneur en sodium.

Un régime pauvre en sodium est un régime qui ne comprend pas plus de 1 500 à 2 400 mg de sodium par jour. Les collations à faible teneur en sodium sont définies comme le type de collations à faible teneur en sodium et sont généralement préférées par les patients ayant des problèmes d’hypertension artérielle.

Le rapport sur le marché des collations à faible teneur en sodium présente les entreprises suivantes, notamment : – General Mills Inc, Mondelez International, PepsiCo, Kind, Hormel Foods Corporation, Select Harvests Limited, Tyson Foods Inc, Nestlé, B&G Foods, Hain Celestial, Calbee et Kellogg Co

Demandez un échantillon de cette recherche premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-low-sodium-snack-market

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des collations à faible teneur en sodium, catégorise la taille du marché mondial des collations à faible teneur en sodium (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des collations à faible teneur en sodium par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (croustilles de patates douces, pois chiches rôtis sucrés et salés, maïs soufflé à l’huile d’olive, barres granola, chips de betteraves au four, chips de courgettes), canal de vente (hypermarché et supermarché, magasin spécialisé en alimentation, dépanneur, en ligne, autres),

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché des collations à faible teneur en sodium à l’ adresse : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-low-sodium-snack-market

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport