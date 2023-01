Marché des cocktails prêts à boire (RTD) non alcoolisés par composant Principaux acteurs clés Informations commerciales, taille, prévisions des tendances jusqu’en 2028

Un rapport d’étude de marché international sur les cocktails sans alcool prêts à boire (RTD)Il aide les clients à comprendre les différents moteurs et contraintes affectant le marché au cours de la période de prévision. L’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont couvertes dans le rapport. Le rapport offre sûrement une grande motivation aux entreprises pour rechercher de nouvelles affaires et mieux évoluer. Comme les entreprises s’appuient fortement sur les différents segments inclus dans le rapport d’étude de marché, celui-ci leur offre les meilleures informations pour orienter l’entreprise dans la bonne direction. Les données collectées dans le rapport de marché Mocktails prêts à boire (RTD) sont vérifiées et validées par des experts du marché pour les lecteurs et les utilisateurs finaux.

Dans le rapport crédible sur le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD), des travaux de recherche, des informations et des analyses de marché sont effectués de manière approfondie pour mettre clairement le marché sous les projecteurs. Ce rapport d'étude de marché identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, les défis et les opportunités du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des cocktails non alcoolisés prêts à boire (RTD) représentera 9,43 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le mocktail est une sorte de boisson mélangée non alcoolisée, car il ne contient ni alcool ni aucune sorte de liqueur. Il est généralement fabriqué en mélangeant différents jus de fruits, boissons gazeuses, thé glacé, etc. C’est ce qu’on appelle un mocktail parce qu’il ressemble à un cocktail. Les cocktails sans alcool coûtent moins cher que les cocktails et sont consommés par des buveurs non alcoolisés.

La demande croissante des acheteurs pour les boissons alcoolisées prêtes à boire telles que les cocktails sans alcool prêts à boire est un facteur majeur qui devrait stimuler la Croissance du marché des cocktails non alcoolisés prêts à boire (RTD) au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Ces boissons génèrent des revenus plus élevés dans le secteur des boissons gazeuses en minimisant la valeur globale du prêt-à-boire. Le prêt à boire profite de deux tendances clés, telles que la disponibilité et la commodité. Ces tendances mesurent le soutien au développement de l’industrie. En outre, la sensibilisation accrue des acheteurs à un mode de vie sain a entraîné une augmentation de la demande de boissons saines prêtes à boire, augmentant ainsi le taux de croissance du marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD). ).

Étendue du marché et marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD)

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) sont ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., Pernod Ricard, SHS Group, E & J Gallo, William Grant & Sons, Miller Coors, Diageo, Treasury Domaines viticoles, Jose Cuervo, Constellation Brands, Beam-Suntory, Mast-Jaegermeister, Bacardi, Pernod Ricard, Edrington Group, Brown-Forman, Pabst Brewing, Anheuser-Busch, China Resource Enterprise, Accolade Wines, Viña Concha y Toro, Torres, Heineken, The Wine Group, Craft Brew Alliance Inc., Molson Coors Brewing Co., Haelwood International Holdings Plc, entre autres. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Le marché des cocktails non alcoolisés prêts à boire (RTD) est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, saveurs et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) ) en Asie-Pacifique ( APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) en raison de la demande croissante des consommateurs pour différentes saveurs de cocktails sans alcool prêts à boire et de la transition vers les produits à emporter. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la montée en puissance des canaux de distribution en ligne et de l’influence croissante de la culture occidentale.

enquêter sur les cibles

Percevoir les forces de pivotement et d’entrave les plus influentes sur le marché mondial des Mocktails prêts à boire (RTD) et son empreinte sur le marché international.

Découvrez les politiques de marché approuvées par les organes directeurs respectifs.

Pour obtenir une étude perspicace du marché et avoir une interprétation large du marché mondial des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) et de son paysage matérialiste.

Comprendre la structure du marché mondial des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial Mocktails prêts à boire (RTD), pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage concurrentiel du marché, l’analyse SWOT et le paysage concurrentiel du marché. .

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Projeter la consommation du marché mondial des Mocktails prêts à boire (RTD), par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Analyser le Data Center Construction en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

