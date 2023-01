Marché des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) en Amérique du Nord Dernières innovations, tendances à venir, principales entreprises, croissance, analyse régionale et prévisions d’ici 2029

Le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 8 280,48 millions USD d’ici 2029. L’adoption accrue des smartphones et des ordinateurs portables est un facteur majeur de la croissance du marché.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) sont la demande croissante de smartphones et de tablettes et la demande croissante d’appareils grand public intelligents. L’utilisation des technologies ASIC pour alimenter l’IA et la recrudescence de l’adoption de la mécatronique pour les applications automobiles créent des opportunités pour la croissance du marché. La vulnérabilité d’ASICS aux attaques de sécurité/cyberattaques constitue le principal obstacle au marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC). La complexité impliquée dans la conception et la fabrication de circuits spécifiques à une application constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Analyse du marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord comprennent:

Les principaux acteurs couverts sur le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord sont Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Renesas Electronics Corporation, Honeywell International Inc., Maxim Integrated, Lattice Semiconductor, Microchip Technology Inc., QuickLogic Corporation, Avnet Asic Israel Ltd., Cobham Limited, Socionext Inc., Semiconductor Components Industries, LLC, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Inc., MegaChips Corporation, EnSilica , Intel Corporation, Infineon Technologies AG, Xilinx, Achronix Semiconductor Corporation, GOWIN Semiconductor, entre autres . Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également lancés par les entreprises du monde entier, qui accélèrent également la croissance du marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord.

Développement récent :

En juin 2021, Intel Corporation a lancé des processeurs d’infrastructure FPGA dédiés. La principale caractéristique de ces processeurs d’infrastructure dédiés était les capacités de fonction de gestion de serveur et de réseau pour offrir un modèle de virtualisation plus flexible. Ce lancement de produit renforcera le portefeuille de processeurs d’infrastructure.

En octobre 2021, Infineon Technologies AG a lancé le module de sécurité matériel (HSM) SLS37 V2X, une solution de sécurité plug-and-play pour la communication véhicule-tout (V2X). Le HSM SLS37 V2X est basé sur un microcontrôleur hautement sécurisé et inviolable, adapté aux besoins de sécurité des applications V2X au sein des unités de contrôle télématique. Il protège l’intégrité et l’authenticité des messages, ainsi que la confidentialité de l’expéditeur. Le HSM a reçu la certification Critères Communs EAL4+, qui devrait devenir obligatoire dans les systèmes V2X européens.

Segmentation du marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) est segmenté en fonction du type de conception, de la technologie de programmation et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de conception, le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) est segmenté en semi-personnalisé, programmable et entièrement personnalisé. En 2022, le semi-personnalisé devrait dominer le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en raison des capacités avancées des capteurs pour les véhicules autonomes ou les véhicules intelligents.

Basé sur la technologie de programmation, le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) est segmenté en RAM statique, anti- fusible , EEPROM, EPROM et autres. En 2022, la RAM statique devrait dominer le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC), car la RAM statique est largement utilisée dans les cartes graphiques.

Basé sur l’application, le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) est segmenté en électronique grand public, informatique et télécommunications, centre de données et informatique, médical, industriel, automobile et multimédia. En 2022, l’électronique grand public devrait dominer le segment des applications du marché en raison de l’utilisation d’appareils électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les tablettes et autres appareils portables intelligents.

Analyse au niveau du pays du marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) en raison de facteurs tels que la forte présence de fournisseurs et l’adoption croissante d’innovations technologiques dans l’électronique grand public. De plus, l’adoption croissante des circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) dans l’électronique grand public tels que les smartphones, les montres intelligentes et les tablettes agit comme un moteur du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières: Marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) en Amérique du Nord, par types Marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord, par application Marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

