Marché des circuits intégrés photoniques 2022: informations sur l’industrie, tendances et prévisions à venir d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des circuits intégrés photoniques aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des circuits intégrés photoniques. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des circuits intégrés photoniques est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des circuits intégrés photoniques devrait enregistrer un TCAC sain de 27,10% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la réduction de la consommation d’énergie, à l’augmentation de la vitesse de fonctionnement et à l’augmentation des applications dans diverses industries d’utilisateurs finaux.

Le circuit intégré photonique (PIC) est une intégration de plusieurs composants optiques et est également appelé dispositifs optoélectroniques intégrés. Ils sont utilisés pour transférer d’énormes données à très grande vitesse et sont largement utilisés dans les communications par fibre optique. Ils utilisent des protons pour transporter des données car ils sont plus fiables et peuvent transporter plus de données que les circuits intégrés électriques. Ils ont une gamme diversifiée et large d’applications dans diverses industries, notamment l’aérospatiale, l’industrie, les télécommunications, l’optique et l’énergie.

Facteurs de marché:

Demande croissante de PIC en raison de leur capacité à transporter d’énormes quantités de données à grande vitesse, par rapport à d’autres circuits intégrés électriques Le besoin croissant d’une meilleure communication et le besoin de calcul stimulent la croissance de ce marché



La croissance fulgurante des applications de détection 3D, des applications LiDar et de l’éclairage automobile stimule la croissance de ce marché



Les avancées technologiques et l’utilisation intensive des applications cloud, 5G et IoT accélèrent la croissance de ce marché

Contraintes du marché :

L’absence de numérisation dans certaines régions entrave la croissance de ce marché car les PIC nécessitent l’utilisation de la photonique numérique

Les complications liées à la conception de circuits intégrés photoniques freinent la croissance de ce marché

Le coût élevé et le capital élevé requis au niveau initial entravent la croissance de ce marché

Segmentation : marché mondial des circuits intégrés photoniques

Par composant

Laser (Laser Optique)

Modulateur

Détecteur

Émetteurs-récepteurs

Atténuateurs

Multiplexeur/Démultiplexeur (MUX/DEMUX)

Amplificateurs optiques

Par matière première

Matériel III-V

Niobate de lithium

Phosphure d’indium

Silice-sur-Silicium

arséniure de gallium

Silicium

Points quantiques

Silicium-sur-isolant

Autres Graphène Dioxyde de silicone Nitrure de silicium



Par intégration

Hybride

Monolithique

Module

Par application

Communications optiques FTTX et réseaux d’accès Photonique micro-ondes/RF Réseaux longue distance et de transport Datacom optique

Détection Ingénierie structurelle Capteurs chimiques Transports et aérospatiale Énergie et services publics

Traitement du signal optique Métrologie optique Instrumentation optique Optique Quantique L’informatique quantique

Biophotonique Instrumentation médicale Laboratoire photonique sur puce Analyses et diagnostics Biocapteurs optiques



Par les utilisateurs finaux

Télécommunications

Biomédical

Centres de données

Autres Capteurs optiques (LiDAR) Métrologie Autres



Géographie

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché

En mars 2019, MACOM Technology Solutions Inc. et GlobalFoundries (GF) ont conclu un partenariat stratégique et affirmatif afin d’accélérer la production des circuits intégrés photoniques laser (LPIC) de MACOM en utilisant efficacement l’expertise de GF en photonique sur silicium. Cette alliance stratégique viserait à accroître l’application des LPIC dans les centres de données massifs et les réseaux 5G.

En février 2019, Optoscribe a conclu une alliance stratégique avec Sumitomo Electric Industries. L’objectif de cette alliance est de fournir des composants de fibre multicœur (MCF) qui peuvent avoir leurs applications étendues dans les centres de données et les industries des télécommunications qui intégreraient le PIC d’Optoscribe qui embarque des guides d’ondes et a un micro-usinage de haute précision. Ce PIC jugerait approprié pour Sumitomo Electric Industries d’augmenter l’application de leur MCF dans les secteurs de la communication de données et des télécommunications.

Analyse compétitive; Marché mondial des circuits intégrés photoniques

Le marché mondial des circuits intégrés photoniques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des circuits intégrés photoniques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial des circuits intégrés photoniques

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des circuits intégrés photoniques sont NeoPhotonics Corporation, Infinera Corporation., Lumentum Operations LLC, Intel Corporation, ColorChip, Finisar Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Luxtera, VLC Photonics SL, TE Connectivity , Hewlett Packard Enterprise Development LP, Enablence., Broadcom., LioniX International, NOKIA, Aifotec Design & Development by Tatjana Glasauer, Hamamatsu Photonics KK, entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport Circuit intégré photonique tout compris. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des circuits intégrés photoniques contient des informations complètes et approfondies basées sur la veille économique.

Principaux faits saillants du marché Circuit intégré photonique dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché Circuit intégré photonique ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région en cas de pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché Circuit intégré photonique. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués dans le marché des circuits intégrés photoniques.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

