Marché Des Circuits Intégrés Monolithiques À Micro-ondes voir une croissance gigantesque Par Part, Tendances, Taille, prévisions 2022-2027 / Y Compris Les Principaux Acteurs – Analog Devices, MACOM, Qorvo, Solutions Skyworks, Services De Conception MMIC Personnalisés, Broadcom, Technologies Infineon

Le circuit intégré monolithique hyperfréquence ou MMIC est une sorte de dispositif de circuit intégré (IC) qui fonctionne à des fréquences hyperfréquences (300 MHz à 300 GHz). Ces appareils exécutent normalement des fonctions telles que le mélange micro-ondes, l’amplification à faible bruit, l’amplification de puissance et la commutation haute fréquence. Les MMIC utilisaient des transistors à effet de champ à semi-conducteur métallique (MESFET) comme dispositif actif. Un circuit intégré monolithique (CI) est un circuit complet ou un groupe de circuits fabriqués en une seule pièce de silicium, dont la taille physique typique est de 1,25 mm carré (soit environ cinquante millièmes de pouce carré). Un tel circuit peut contenir une cinquantaine de composants ou plus tels que des transistors ou des résistances.

Le marché mondial des Circuits intégrés monolithiques hyperfréquences devrait croître à un TCAC de + 10% au cours de la période de prévision 2022 -2027.

Les MMIC sont les composants de choix pour la plupart des applications haute fréquence d’aujourd’hui. Ils offrent plusieurs avantages par rapport à leurs homologues discrets ou hybrides, tels qu’une taille réduite, un faible coût, une reproductibilité élevée et des performances répétables.

Le rapport fournit une analyse en vue de la dynamique, de la part, des tendances et de la taille du marché en utilisant une méthodologie de recherche primaire et secondaire.

Les Principaux Acteurs Clés du Marché des Circuits Intégrés Monolithiques Hyperfréquences:

Analog Devices (États-Unis), MACOM (États-Unis), Qorvo (États-Unis), Skyworks Solutions (États-Unis), Custom MMIC Design Services (États-Unis), Broadcom (États-Unis), Infineon Technologies (Allemagne), Maxim Integrated (États-Unis), Microarray Technologies (Chine), NXP Semiconductor (Pays-Bas), Mini-Circuits (États-Unis),MICic (France), United Monolithic Semiconductors (UMS) (France), WIN Semiconductors (Taiwan), VectraWave (France), BeRex (Corée du Sud) et Arralis (Irlande).

Les résultats de cette étude fournissent aux utilisateurs finaux des infographies efficaces et des données statistiques et analytiques sous diverses formes telles que des graphiques, des tableaux, des graphiques et des images.

Le Marché des Circuits Intégrés Monolithiques Hyperfréquences est segmenté selon les points clés suivants:

Segmentation du Marché par Composante:

o Amplificateurs de Puissance

o Amplificateurs à Faible Bruit

o Atténuateurs

o Commutateurs

o Déphaseurs

o Mélangeurs

o Oscillateurs commandés en tension

o Multiplicateurs de fréquence

Segmentation du Marché par Type:

o Arséniure de Gallium

o Phosphure d’Indium

o Phosphure d’Indium Gallium

o Silicium Germanium

o Nitrure de Gallium

Segmentation du Marché par Technologie:

o MESFET

o TEM

o pHEMT

o E-pHEMT

o EMMT

o HBT

o MOS

Segmentation du Marché par Région:

o Amérique du Nord

o Amérique Latine

o Europe

o Moyen-Orient et Afrique

o Asie-Pacifique

Il fournit une vue polie des catégorisations, des applications et de la segmentation pour le marché des circuits intégrés monolithiques hyperfréquences. Les expansions et les lignes directrices actuelles concernant ce marché sont révélées avec des données globales. Il examine les structures de coûts et les prix concernant les fournisseurs, les matières premières et les équipements nécessaires, et d’autres domaines. Les cinq analyses de Porter ainsi que les analyses SWOT ont été utilisées pour inspecter le marché des circuits intégrés monolithiques à micro-ondes.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché des Circuits Intégrés Monolithiques à Micro-Ondes

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Régions

Chapitre 4. Ventes et Revenus par Type

Chapitre 5. Ventes et revenus du marché des Circuits intégrés monolithiques à micro-ondes par application

Chapitre 6. Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 7. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 8. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 9. Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 10. Analyse des facteurs efficaces du marché des circuits Intégrés monolithiques à micro-ondes

Chapitre 11. Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 12. Conclusion

Chapitre 13. Annexe

