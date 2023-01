Marché des chips de pommes de terre 2028 | Part mondiale de l’industrie, taille, marge brute, tendances, demande future, analyse

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des chips de pommes de terre

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des frites devrait connaître un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation du revenu personnel disponible, la tendance à l’occidentalisation des modes de consommation alimentaire, la croissance économique et la demande croissante de collations dans le monde sont les principaux facteurs de croissance du marché de la pomme de terre. Ainsi, la valeur marchande de la frite, qui était de 22,1 milliards de dollars en 2020, passera à 31,18 milliards de dollars en 2028.

Un document de recherche approfondi sur le marché des frites met en lumière l’évolution du marché résultant des mouvements d’acteurs et de marques clés, tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions, modifiant ainsi les perspectives mondiales. de l’industrie du marché de la frite. Ce rapport de marché examine les différents aspects de l’analyse de marché dont les entreprises ont besoin aujourd’hui. Pour rendre le rapport unique, les outils et technologies les plus récents et les plus avancés sont utilisés pour aider les clients à en tirer le meilleur parti. Le rapport d’analyse du marché mondial des frites inclut également les moteurs du marché et les contraintes du marché dérivés d’une analyse SWOT.

Le rapport sur le marché international des chips de pommes de terre aide les entreprises à prospérer sur le marché en offrant une large perspective sur le marché et l’industrie de la vanille. Les éléments clés ici incluent une perspective de l’industrie sur les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie couvrant principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays et les principaux . Les profils des entreprises sont inclus. , paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’entreprise. Par conséquent, une étude de marché sur les frites est inestimable à bien des égards pour développer votre entreprise et réussir.

Couverture du marché et marché des puces

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des chips de pommes de terre sont General Mills Inc., Kellogg Co., J&J SNACK FOODS CORP, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, Nestlé, Prataap Snacks Ltd., Utz Brands, Inc., CAMPBELL SOUP COMPANY. Burts. Potato Chips Ltd, Herr Foods Inc., Intersnack Group GmbH & Co. KG, Calbee, croustilles Great Lakes, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Frito-Lay North America, Inc., KETTLE BRAND., Kellogg NA Co., Old Dutch Foods et KOIKE-YA Inc. Il existe des acteurs nationaux et mondiaux tels que les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Segments de marché par région, l’analyse régionale couvre

⦿ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

⦿ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

⦿ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

⦿ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

⦿ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Index : Marché mondial des frites

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé

4 Aperçu Premium

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur le marché mondial des chips de pommes de terre pour l’industrie de la santé

7 Marché des frites, par type de produit

8 Marché mondial des chips de pommes de terre, par forme

9 Marché mondial des chips de pommes de terre, par type

10 Marché mondial des chips de pommes de terre, par mode

11 Marché mondial des chips de pommes de terre, par utilisateur final

12 Marché mondial des chips de pommes de terre par région

13 Marché mondial des chips de pommes de terre, paysage de l’entreprise

14 Analyse SWOT

15 profils d’entreprises

16 essai

17 Rapports associés

Réponses aux questions importantes

Quel est le potentiel de croissance du marché Frites françaises?

Quelle entreprise est actuellement en tête du marché des frites ? L’entreprise continuera-t-elle à dominer au cours de la période de prévision 2022-2030 ?

Quelles sont les stratégies clés que les joueurs devront adopter dans les années à venir ?

Quel marché régional devrait gagner la part de marché la plus élevée ?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Que devront faire les joueurs pour s’adapter aux futurs changements concurrentiels ?

Quelles seront la production et la consommation brutes du marché Frites en 2030?

Quelles sont les compétences clés suivantes ? Comment cela affectera-t-il le marché des frites ?

Quel segment de produits devrait afficher le TCAC le plus élevé ?

Quelles applications devraient capturer la plus grande part de marché ?

Couverture étendue du marché des frites :

Informations liées au marché de la frite

Recommandations stratégiques sur les opportunités d’investissement d’identification de croissance dans différents segments et sous-segments du marché des frites

Le rapport couvre d’importantes statistiques liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, les taux de production et de consommation.

Nouvelles tendances et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Accélérer le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des pilotes et des limites

