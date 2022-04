Marché des chemins de fer intelligents: faits clés et prévisions présentés 2021-2030

Le rapport sur le marché des chemins de fer intelligents contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des chemins de fer intelligents par région.

Le marché mondial des chemins de fer intelligents devrait atteindre 27,31 milliards USD d’ici 2024 à un TCAC de 13,38 % de 2018 à 2024.

Selon Statista, selon les données de 2021, les États-Unis détenaient plus d’environ 36 % de la part de marché mondiale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classe deuxième, suivie de 12 %, la Chine se classe troisième. De plus, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars américains en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars américains d’ici 2030. Dans la société d’aujourd’hui, la croissance continue est un autre rappel de l’omniprésence et de l’importance cruciale de la technologie. Au cours des prochaines années, les dépenses technologiques traditionnelles seront principalement tirées par le big data et l’analyse, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à la croissance la plus rapide sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Le rapport comprend également des acteurs de premier plan et de premier plan sur le marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

Introduction

La demande croissante de services basés sur le cloud, l’augmentation du taux d’hyper-urbanisation et l’adoption de l’Internet des objets sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché des chemins de fer intelligents à l’échelle mondiale. La technologie ferroviaire intelligente offre des solutions, des services et des transports modernes de nouvelle génération à l’aide des technologies de l’information et de la communication. Les progrès de la mise en réseau, de l’intelligence artificielle et de l’analyse des mégadonnées ont donné le ton à la croissance du marché des chemins de fer intelligents.

Le marché a été segmenté en fonction du type, du composant, des services, de la solution et de la région.

Par type, le marché a été divisé en gares et trains à bord. Le segment des gares domine le marché des chemins de fer intelligents par type et devrait générer les revenus les plus élevés, car le chemin de fer intelligent offre de meilleures commodités aux passagers et une infrastructure informatique pour améliorer l’expérience de voyage des clients. Le type de trains à bord devrait être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car les chemins de fer intelligents sont intégrés à des capteurs et à des technologies de pointe nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que les commodités aux passagers lorsqu’ils voyagent en train.

Par composant, le marché est sous-segmenté en dispositifs d’infodivertissement multimédia, caméras de vidéosurveillance et dispositifs de mise en réseau et de connectivité. Parmi ceux-ci, les caméras de vidéosurveillance devraient être le segment le plus générateur de revenus au cours de la période de prévision, car elles fournissent des alertes en temps réel sur les activités suspectes à la station et offrent une qualité d’image haute résolution, une image vidéo améliorée, protègent les actifs précieux et minimise les risques et autres activités criminelles à la gare. Les écrans d’infodivertissement multimédia devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de personnes voyageant en train a entraîné une énorme demande d’écrans d’infodivertissement multimédia à des fins de divertissement en raison du long temps d’attente dans les gares.

Par services, le marché est sous-segmenté en intégration et déploiement de systèmes, services de conseil, et support et maintenance. Parmi ceux-ci, les services de conseil devraient générer la part de marché la plus élevée car ils sont tenus de maintenir le réseau de communication pour répondre à diverses exigences telles que l’exploitation sûre, la sécurité et la programmation fiable des trains.

Par solution, le marché est sous-segmenté en système avancé de surveillance de la sécurité, système d’information sur les passagers, système de communication et de réseau ferroviaire, système d’information sur le fret, système d’analyse ferroviaire et systèmes de billetterie intelligents. Parmi ceux-ci, le système de communication et de mise en réseau ferroviaire devrait générer la valeur marchande la plus élevée au cours de la période de prévision, car ce système contribue à jouer un rôle majeur dans la fourniture de solutions de mise en réseau dans les gares. Il aide également à réserver des billets en ligne et à fournir des informations en temps réel sur l’emplacement du train. Le système d’analyse ferroviaire devrait être le segment de solution à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’adoption croissante du cloud et de l’analyse des mégadonnées est largement utilisée dans le système d’analyse ferroviaire qui aide à gérer l’optimisation des itinéraires, les opérations du centre de contrôle,

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des chemins de fer intelligents sont Alstom SA (France), Cisco Systems, Inc (États-Unis), General Electric (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Hitachi Limited (Japon), Huawei Technologies Co. Ltd ( Chine), Siemens AG (Allemagne), Bombardier, Inc (Canada), Indra Sistemas SA (Espagne), Teleste (Finlande).

Analyse et prévisions du marché mondial des chemins de fer intelligents, 2018-2024

> Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision des différents segments et sous-segments du marché des chemins de fer intelligents

> Donner un aperçu des facteurs affectant la croissance du marché

> Analyser le marché des chemins de fer intelligents basé sur l’analyse des cinq forces de Porter

> Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport à quatre régions principales et à leurs pays? Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde

> Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures

> Fournir une analyse au niveau national du marché pour un segment sur la base du type, du composant, de la solution et des services.

> Pour fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché

> Pour suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, et la recherche et le développement sur le marché des chemins de fer intelligents.

Public cible

> Entreprises ferroviaires

intelligentes > Fournisseurs de chemins de fer intelligents

> Développeurs infographiques

> Intégrateurs de systèmes et fournisseurs tiers

> Organismes gouvernementaux

> Investisseurs technologiques

> Instituts et organisations

de recherche > Sociétés d’études de marché et de conseil

> Utilisateurs finaux/utilisateurs d’entreprise

Principales conclusions

> Le marché mondial des chemins de fer intelligents devrait atteindre 27,31 milliards USD d’ici 2024.

> Les gares dominent le marché des chemins de fer intelligents par type. Il a généré des revenus de marché de 8,29 milliards USD en 2017, en croissance avec un TCAC de 12,95 %. Alors que les trains à bord devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 14,43 % au cours de la période de prévision 2018-2024.

> Par composant, le marché des chemins de fer intelligents était dominé par les caméras de vidéosurveillance en 2017, générant le chiffre d’affaires le plus élevé du marché de 4,47 milliards USD et devrait croître avec un TCAC de 12,76 %. Alors que les écrans d’infodivertissement multimédia sont le marché à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 15,15 % au cours de la période de prévision 2018 ?-2024.

> Le marché des chemins de fer intelligents, par les services, est dominé par les services de conseil en 2017. Il a généré la valeur de marché la plus élevée de 5,17 milliards USD en 2017, en croissance avec un TCAC de 14,31 %. Le marché de l’intégration et du déploiement de systèmes et du support et de la maintenance devrait croître avec un TCAC de 13,07 % et 11,88 % respectivement.

> Le marché des chemins de fer intelligents, par solution, est dominé par le système de communication et de mise en réseau ferroviaire en 2017, générant la valeur de marché la plus élevée de 3,16 milliards USD et en croissance avec un TCAC de 13,27 %. Alors que le système d’analyse ferroviaire devrait croître avec le TCAC à la croissance la plus rapide de 17,03 %.

> Le marché en Europe devrait être la région générant le plus de revenus, et l’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Analyse régionale et nationale du marché, estimation et prévision des chemins de fer intelligents L’

Europe devrait être la région générant le plus de revenus avec 14,35 milliards USD au cours de la période de prévision. L’adoption de la technologie Internet des objets, une croissance économique plus rapide et d’énormes investissements dans des projets de chemins de fer intelligents par le gouvernement sont sur le point de stimuler la croissance des chemins de fer intelligents dans la région. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 15,31 % au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la démographie régionale et de l’évolution de la demande de voyages qui stimulent la croissance du marché dans cette région.

Le rapport sur le marché mondial des chemins de fer intelligents couvre également l’analyse au niveau des pays suivante :

> Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

> Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Reste de l’Europe

> Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Reste de l’Asie-Pacifique

> Reste du monde

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Les facteurs influant

Le marché mondial devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande croissante d’avancées technologiques de la part des utilisateurs finaux. De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, les lancements, les partenariats et d’autres initiatives stratégiques profitera au marché. En outre, l’attention croissante des autorités à l’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries. Le marché a connu une baisse significative des investissements, principalement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, les investissements dans le domaine de l’énergie et de l’électricité devraient diminuer de 10 % en 2020 par rapport aux statistiques pré-pandémiques. Cela indique l’état du marché mondial ainsi que les graves défis rencontrés pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir une région à croissance rapide sur le marché mondial, en raison des initiatives des gouvernements visant à accroître l’urbanisation et la croissance démographique, entraînant une demande croissante de produits et services à base d’énergie. De plus, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide en raison de la forte consommation d’énergie dans la région et des avancées technologiques dans le secteur. La consommation d’énergie a augmenté dans la région, principalement aux États-Unis ; la consommation d’énergie primaire est segmentée sur la base de l’électricité nucléaire, du pétrole, du charbon, des énergies renouvelables et du gaz naturel. Le segment du pétrole et du gaz naturel domine l’ensemble du secteur. Dans le mix des sources d’énergie, le pétrole représente environ 35 % de la consommation globale, tandis que le gaz naturel représente 34 %.

