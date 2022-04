Marché des chaussures de baseball: aperçu de l’industrie, principaux acteurs clés et analyse des tendances actuelles

La valeur du marché mondial des chaussures de baseball était de 2475 millions de dollars américains en 2020. Le marché mondial des chaussures de baseball devrait atteindre 6 786,1 millions de dollars américains d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) croissant de 8% au cours de la période de prévision de 2021- 2030.

État du marché des chaussures de baseball , tendances et rapport d’impact COVID-19 2021, le rapport de recherche sur l’impact de l’épidémie de Covid 19 ajouté par Report Ocean, est une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille et de la croissance, de la segmentation, des répartitions régionales et nationales, du paysage concurrentiel, du marché actions, tendances et stratégies pour ce marché. Il retrace la croissance historique et prévisionnelle du marché par géographie. Il place le marché dans le contexte du marché plus large des chaussures de baseball, et le compare avec d’autres marchés., définition du marché, opportunité de marché régional, ventes et revenus par région, analyse des coûts de fabrication, chaîne industrielle, analyse des facteurs d’effet de marché, prévision de la taille du marché de la gestion des preuves numériques, données de marché et graphiques et statistiques, tableaux, Bar & Pie Charts, et bien d’autres pour l’intelligence d’affaires. Obtenez un rapport complet (y compris la table des matières complète, plus de 100 tableaux et figures et un graphique). – Analyse approfondie de l’impact de l’épidémie de COVID-19 avant et après l’analyse de l’impact du marché et de la situation par région

Les chaussures de baseball sont des chaussures spéciales conçues pour jouer au baseball afin de soutenir les mouvements latéraux et d’avant en arrière. Les types de chaussures de baseball varient en fonction de la surface de jeu. Aujourd’hui, la santé est une préoccupation importante pour de nombreuses personnes, et le baseball offre de nombreux avantages pour la santé. Un certain nombre d’avantages du baseball pour la santé comprennent l’amélioration de la santé cardiovasculaire, la forme musculaire et l’augmentation de la force des bras et des jambes.

Facteurs influençant la croissance du marché

L’évolution du mode de vie des consommateurs a été l’un des facteurs qui ont contribué à la popularité croissante des chaussures de baseball à la mode dans les économies en développement. Il stimule la croissance du marché des chaussures de baseball.

Les aspirations à devenir un joueur de baseball professionnel et le désir de posséder des vêtements de joueur de baseball ont conduit à une augmentation massive de la taille du marché et de la demande globale.

Au cours de la période de prévision, les entreprises introduiront également des chaussures de baseball spécialement conçues pour l’entraînement, l’échauffement et les séances d’entraînement afin d’augmenter leur part de marché.

La popularité des sports autres que le baseball, comme la natation, le badminton, le basketball et le cricket, devrait ralentir la croissance du marché des produits.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le confinement mondial imposé par l’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des chaussures de baseball. En raison de l’augmentation de la conscience de la santé et de la popularité du baseball, la période post-COVID verra probablement une augmentation de la demande de chaussures de baseball. En outre, le développement de vaccins et l’amélioration des connaissances du public sur la prévention des coronavirus devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Aperçu régional

L’Amérique du Nord a dominé le marché des produits en 2020, et cette domination devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision. Cela est principalement dû à la popularité croissante du baseball et au nombre croissant de personnes qui participent à des sports. Le baseball continue d’être populaire dans l’industrie du sport aux États-Unis. Le baseball continue de gagner en popularité dans l’industrie du sport aux États-Unis en Amérique du Nord. Son impact économique important devrait croître non seulement grâce à des contributions directes au pays où se déroulent les compétitions. Mais aussi par le biais d’un soutien indirect aux industries en croissance telles que les start-ups sportives, les jeux, les jeux d’argent et les industries des médias. De plus, une augmentation du nombre de personnes visitant les clubs de santé et les clubs de sports de baseball en Amérique du Nord devrait stimuler les ventes de chaussures et de vêtements de baseball.

Principaux concurrents

Les principales entreprises mondiales de premier plan sur le marché mondial des chaussures de baseball sont:

3N2

Adidas AG

Asics

Fila Holdings Corp.

Mizuno Corporation

New Balance, Inc.

Nike, Inc.

Puma

Rawlings Sporting Goods

Under Armour, Inc.

Autres acteurs importants

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial des chaussures de baseball comprend le type, le canal de distribution, le groupe d’âge et la région.

Segmentation basée sur le type

Crampons métalliques Crampons

moulés Crampons pour

gazon Crampons

interchangeables

Segmentation basée sur le canal de distribution

Brand Outlets

Specialty Sports Stores

E-Commerce

Autres

Segmentation basée sur le groupe d’âge

Adultes

Enfants

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

États-Unis

Canada

Mexique

Europe Europe

de l’Ouest

Royaume-Uni

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

EAU

Arabie saoudite Arabie

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

