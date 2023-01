marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique contient des données vitales qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalue les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l’industrie à l’avenir, et comment localiser mieux une marque particulière. adopter pour prospérer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport Asia-Pacific Essential Digital Oilfield contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec avec le rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-digital-oilfield-market

Cependant, les retards croissants dans le processus décisionnel lors de la mise en œuvre de divers outils d’analyse et les menaces croissantes à la cybersécurité sont les principaux facteurs qui peuvent restreindre la participation de nouveaux talents numériques et l’interopérabilité croissante de plusieurs composants système de différents fournisseurs de solutions.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de 9 111,55 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique couvre également de manière exhaustive les avancées technologiques, en matière de brevets et de prix.

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable pour 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, Prix en USD segments couverts Par offre (logiciels, matériel et services), processus (optimisation de la production, optimisation des réservoirs, optimisation du forage, gestion de la sécurité et autres), technologie (IoT et appareils mobiles, IA et analyses avancées, cloud computing, robotique et autres ) , application ( On -Shore et Off-Shore) Pays couverts Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique Acteurs du marché couverts Baker Hughes Company, IBM Corporation, Microsoft, Rockwell Automation, Inc., Halliburton Energy Services, Inc., CGG, Schlumberger Limited, Redline Communications, Osperity, Emerson Electric Co., Siemens AG., ABB, Honeywell International Inc., NOV Inc. . ., Petrolink., Weatherford, Katalyst Data Management, Digi International Inc., Kongsberg Digital (une filiale de KONGSBERG), entre autres

Définition du marché

Le champ pétrolifère numérique est défini comme l’automatisation des activités pétrolières en amont , intermédiaires et en aval. C’est une partie de l’industrie de l’énergie qui a intégré des logiciels avancés et des techniques d’analyse de données dans ses opérations pour fournir de meilleurs résultats et améliorer la rentabilité du processus de production. Ils offrent des avantages tels que l’optimisation du taux de production des hydrocarbures, une plus grande sécurité, la protection de l’environnement et la facilité de trouver des réserves et de les exploiter au maximum. Les champs pétrolifères numériques consistent en des capteurs et des écrans installés sur une plate-forme pétrolière et gazière.Campagne. L’intégration des processus métier avec les technologies numériques et l’automatisation des flux de travail est un concept. Il permet à une entreprise de réduire les interférences humaines et de minimiser les risques associés aux opérations pétrolières et gazières. Le flux de données et d’informations est rapidement intégré à l’interface d’analyse, ce qui permet de prendre des décisions optimales et opportunes pour l’opération.

Dynamique du marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Avènement de la numérisation dans le secteur pétrolier et gazier dans la région

La numérisation devient de plus en plus évidente et la technologie numérique transforme l’industrie pétrolière et gazière, encore plus poussée par les données en temps réel, le cloud computing et les mondes numériques. Les champs pétrolifères numériques ont été conçus pour réviser les systèmes pétroliers et gaziers et permettre une optimisation complète sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en combinant la gestion des processus avec les technologies numériques. De plus, l’adoption de champs pétrolifères numériques aide les sociétés pétrolières et gazières à passer à des pratiques plus écologiques. Par exemple, l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive peuvent aider à identifier les déversements d’hydrocarbures après ou même avant qu’ils ne se produisent, aidant ainsi les entreprises à minimiser divers dommages.

Pénétration accrue des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’IoT

La technologie joue un rôle important dans la croissance de chaque entreprise et aide également les organisations à améliorer la qualité et la rapidité du travail en soutenant et en améliorant les opérations. Les entreprises adoptent des techniques d’analyse de données volumineuses dans leurs activités pour améliorer les opérations et faciliter les performances des installations. Les technologies perturbatrices telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) stimulent la transformation numérique sur le marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique, augmentant ainsi l’efficacité, la sécurité et la durabilité.

Des opportunités

Augmentation des opérations d’exploration en eau ultra-profonde/off-shore inexplorées

L’augmentation de la consommation de pétrole et de produits pétroliers dans le monde a été très incertaine au cours des deux dernières décennies. L’incertitude représente l’offre et la demande de pétrole et de produits pétroliers, qui stimulent la production de pétrole et de gaz ou le forage de nouveaux puits de pétrole. De plus, les compagnies pétrolières étudient les champs pétrolifères pour comprendre l’adoption de solutions numériques pour augmenter la capacité de production. Certaines sociétés, comme ABB et CGG, sont impliquées dans l’exploration de nouveaux champs pétroliers offshore et onshore. Aujourd’hui, 70 % du pétrole et du gaz dans le monde sont extraits de sites terrestres, et les 30 % restants sont extraits de champs pétroliers offshore. Donc,

Accédez au rapport complet en cliquant ici : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-digital-oilfield-market

Ce rapport complet fournit :

Améliorer les décisions stratégiques

Recherche, présentation et accompagnement du business plan.

Présenter les opportunités des marchés émergents pour attirer l’attention

Meilleure connaissance de l’industrie.

Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché.

Développer une stratégie de croissance intelligente.

Construire des connaissances techniques

Description des tendances d’utilisation

Améliorer l’analyse des concurrents

En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer.

En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Méthodologie de recherche : marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. De même, cela implique l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse de l’analyse, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, soumettez une demande pour parler avec nos experts de l’industrie.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques du secteur.

Chapitre 2 : Analyse de la chaîne de l’industrie des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse des processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de champ pétrolifère numérique en Asie-Pacifique.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application du champ pétrolifère numérique Asie-Pacifique

Chapitre 5 : Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) de l’Asie-Pacifique Digital Oilfield par régions.

Chapitre 6 : Production, consommation, exportation et importation des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique par régions.

Chapitre 7: État du marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, introduction des produits, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs de l’Asie-Pacifique Digital Oilfield

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique par régions.

Chapitre 11 – Caractéristiques de l’industrie des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique, principaux moteurs, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Conclusion du rapport complet sur le marché des champs pétrolifères numériques en Asie-Pacifique.

TOC est informé @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-digital-oilfield-market

Explorer plus de rapports

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyols-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-polyphenylene-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pu-polyurethane-elastomer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-reactive-diluents-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cerium-oxide-nanoparticles-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle !

Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir une information efficace afin que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contact:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesale@databridgemarketresearch.com