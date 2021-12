Marché des céréales de petit-déjeuner 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2027

Ce rapport sur le marché des céréales pour petit-déjeuner est également doté d’une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants Kellogg Co., General Mills Inc., Nestlé, POST HOLDINGS, INC., Weetabix, Bagrry’s India Ltd., B&G Foods, Inc., Marico, Back to Nature Foods Company, LLC., Bob’s Red Mill Aliments naturels, Carman’s Fine Foods Pty Ltd., Alara Wholefoods Ltd, Family Cereal Sdn. Bhd., MCKEE FOODS, Nature’s Path Foods., Jordans Dorset Ryvita, TreeHouse Foods, Inc., Dorset Cereals, ABF Grain Products Limited, Baker Perkins, entre autres.

Une introduction au marché des céréales pour petit-déjeuner 2020

Le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner devrait atteindre une valeur estimée à 58,57 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante de plats à emporter et la demande croissante de plats biologiques sont les principaux facteurs de croissance de ce marché.

Les céréales pour petit-déjeuner sont un type de produit alimentaire généralement consommé dans les sociétés occidentales, à base de céréales transformées. Il est mélangé avec du lait et peut également être consommé avec du yaourt ou des fruits. Ils sont généralement soufflés, émiettés ou râpés. Il est souvent enrichi de minéraux et de vitamines. L’avoine, le riz, l’orge, le blé et le maïs sont des céréales couramment utilisées. Les céréales pour petit-déjeuner sont considérées comme saines car elles sont généralement faibles en gras.

Détails du segment de marché crucial :

Par Produit (PAM, Céréales Chaudes),

Canal de distribution (supermarché, supérette, commerce électronique, autres),

Type d’ingrédient (blé, riz, maïs, orge, avoine),

Type (Prêt-à-manger, Céréales chaudes),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

La demande croissante de céréales pour petit-déjeuner biologiques stimule la croissance du marché

La popularité croissante de la collation au sein de la population stimulera également la croissance de ce marché

L’occidentalisation croissante des habitudes alimentaires de la population de la classe moyenne propulse la croissance du marché

La sensibilisation croissante de la population aux bienfaits pour la santé du petit-déjeuner à base de céréales renforcera la croissance de ce marché

Restriction du marché :

La disponibilité facile des alternatives comme les smoothies, les gaufres surgelées, les yaourts, les saucisses, etc. freine la croissance de ce marché

L’augmentation des coûts de production entravera également la croissance du marché

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

En septembre 2018, Cereal Partners Worldwide (CPW) annonce le lancement de sa version biologique de ses marques préférées de la famille CHOCAPIC, NESQUIK et CHEERIOS. Cela fournira aux parents un moyen pratique d’accéder à de savoureuses céréales biologiques pour le petit-déjeuner et offrira un choix nutritif et de haute qualité. L’objectif principal est d’améliorer le petit-déjeuner et devrait offrir au consommateur un meilleur départ

En juillet 2018, Nestlé a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de céréales pour petit-déjeuner nutritives et délicieuses, NESPLUS, qui est une combinaison de variantes à grains entiers et multigrains. Ils ont quatre variantes multigrains: Kokos, Choco-Burst Fillows, Strawberry-Burst Fillows et Nutty Honey Granola. La principale caractéristique du produit est qu’il reste croustillant dans le lait chaud. NESPLUS offre de la vitamine D, du calcium, des vitamines B, du fer, de l’acide folique et des fibres qui en font une option très nutritive

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des céréales pour petit-déjeuner :

Chapitre 1 : Introduction, définition, spécifications, classification et portée du marché des céréales pour petit-déjeuner 2019

Chapitre 2 : Exclusif estival comme la structure de la chaîne industrielle, la structure des coûts du fabricant, les fournisseurs, etc.

Chapitre 3: Affiche les tendances, les moteurs et les défis du marché des céréales pour petit-déjeuner

Chapitre 4: Par l’étude de l’analyse SWOT, il affiche l’analyse des ventes, l’analyse des investissements, l’analyse du marché, etc.

Chapitre 5: Il évalue le marché par segments, par pays et par fabricants avec des revenus, des parts et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 6 : Évaluer les principaux fabricants du marché mondial des céréales pour petit-déjeuner, qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Résultats et conclusion de l’étude sur les céréales de petit – déjeuner, annexe, système et source d’informations

