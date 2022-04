Marché des centres de chirurgie ambulatoire: Connaître l’impact de Covid-19 par les meilleures entreprises comme – Envision Healthcare, TH Medical, UnitedHealth, QHCCS | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial des centres de chirurgie ambulatoire :

Le marché mondial des centres de chirurgie ambulatoire devrait croître à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des centres de chirurgie ambulatoire sont les inconvénients croissants des troubles chroniques sur les marchés émergents et avancés. En outre, la prédominance croissante des infections persistantes dans la communauté adulte et gériatrique amplifie les besoins des marchés des opérations ambulatoires, car elle offre une meilleure assistance médicale et une thérapie abordable pour les victimes. Ainsi, l’escalade de l’apparition de complications guidera catégoriquement la germination du marché.

Segmentation globale du marché Centre de chirurgie ambulatoire :

Sur la base de la propriété, le marché des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en médecin uniquement, hôpital uniquement, société uniquement, médecin et hôpital, médecin et société, hôpital et société.

Sur la base du type de chirurgie, le marché des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en dentaire, oto-rhino-laryngologie, endoscopie, obstétrique / gynécologie, ophtalmologie, orthopédie, cardiovasculaire, neurologie, chirurgie plastique, podologie et autres.

Sur la base du type de spécialité, le marché des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en une seule spécialité et en plusieurs spécialités.

Sur la base des services, le marché des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en diagnostic et traitement.

Géographiquement, un rapport influent sur le marketing des centres de chirurgie ambulatoire est classé dans diverses régions, y compris les ventes, les revenus, la part de marché et le taux d’expansion (pourcentage) dans les domaines suivants, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, The Moyen-Orient et Afrique. De plus, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées. De plus, le rapport du Centre de chirurgie ambulatoire donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché à l’aide de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2020 et la période de prévision 2022-2029.

Principaux acteurs clés :

Envisagez les soins de santé TH Médical MEDNAX Services, Inc. Santé de l’équipe Groupe UnitedHealth QHCCS, LLC Partenaires de chirurgie NOVENA GLOBAL HEALTHCARE GROUP, INC CHSPSC, LLC Suomen Terveystalo Oy SurgCenter Groupe médical Healthway Prospecter les systèmes médicaux

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des centres de chirurgie ambulatoire

1 Aperçu du marché mondial des centres de chirurgie ambulatoire

2 Global Competition Centre de chirurgie ambulatoire marché par les fabricants

3 Capacité mondiale du Centre de chirurgie ambulatoire, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en centres de chirurgie ambulatoire (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Centre de chirurgie ambulatoire, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des centres de chirurgie ambulatoire par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de centres de chirurgie ambulatoire

8 Analyse des coûts de fabrication du centre de chirurgie ambulatoire

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du Centre de chirurgie ambulatoire (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

