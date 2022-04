Marché des centrales électriques virtuelles par acteurs clés, type de déploiement, applications, vertical et région – Prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des centrales électriques virtuelles. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de la centrale électrique virtuelle présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le secteur électrique indien est en pleine mutation depuis quelques années, avec une contribution croissante des ressources renouvelables dans le mix énergétique. L’offre limitée de combustibles fossiles a encouragé la pénétration des ressources énergétiques distribuées (DER) dans le secteur électrique indien. Toute ressource énergétique connectée au réseau au niveau de la distribution est appelée DER. L’intégration au réseau des DER a permis le passage de systèmes centralisés à des systèmes décentralisés. Le développement de ce nouveau réseau d’énergie flexible peut être réalisé à l’aide de centrales électriques virtuelles (VPP).

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-virtual-power-plant-market/QI042

VPP permet à de nombreuses centrales électriques décentralisées de s’agréger et de fonctionner comme une plate-forme unique. Il fonctionne comme une plate-forme basée sur le cloud ou SaaS qui régit plusieurs centrales électriques décentralisées via divers itinéraires de distribution et centres de demande. Les usines distribuées peuvent être exploitées et contrôlées à distance via VPP.

Informations sur l’écosystème VPP

L’écosystème VPP comprend la centrale électrique virtuelle technique (TVPP), la centrale électrique virtuelle commerciale (CVPP), les agrégateurs VPP, les DER, les sociétés de distribution, les sociétés de transport et le marché de l’électricité. TVPP opère aux niveaux de la distribution et du transport, tandis que CVPP gère les unités DER en fonction de la demande et du potentiel de production. Les agrégateurs VPP facilitent l’agrégation des DER et communiquent avec TVPP et CVPP. Les DER comprennent les charges contrôlables, les véhicules électriques (EV), les unités solaires photovoltaïques, les turbines à gaz naturel, les petites centrales électriques, les piles à combustible, les prosommateurs et le stockage d’énergie.

La plate-forme VPP se compose du développeur de la solution, des opérateurs de la plate-forme VPP et des utilisateurs VPP. L’écosystème se compose de divers actifs énergétiques tels que des centrales solaires, des éoliennes, des systèmes de stockage d’énergie, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des centres de gestion de la réponse à la demande et des compteurs intelligents. Les services publics d’électricité, les opérateurs d’énergie renouvelable, les opérateurs de réponse à la demande, les détaillants d’énergie, les opérateurs VPP et les gestionnaires de bâtiments sont les principales parties prenantes impliquées.

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT – https://www.quadintel.com/request-sample/india-virtual-power-plant-market/QI042

Influenceurs du marché :

Diverses fonctionnalités de VPP telles que la surveillance des actifs distribués, l’analyse des actifs, le contrôle des actifs distribués, la gestion des énergies renouvelables, la gestion du stockage d’énergie, la gestion des actifs de recharge des véhicules électriques et la gestion de la réponse à la demande devraient influencer l’adoption du VPP dans le secteur de l’électricité indien.

En outre, des politiques et réglementations gouvernementales favorables sont susceptibles de jouer un rôle important dans le processus d’adoption. La politique d’électrification des véhicules du gouvernement, dans le cadre de l’adoption et de la fabrication plus rapides de véhicules (hybrides et) électriques (FAME) et du plan national de mission de mobilité électrique (NEMMP) 2020, nécessitera le développement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. La mise en œuvre de VPP peut aider à gérer efficacement les bornes de recharge réparties dans tout le pays et à contrôler la charge sur chaque borne de recharge. En outre, la mise en œuvre réussie d’une politique de planification de cinq minutes peut être possible en utilisant VPP.

Cependant, la mise en œuvre à grande échelle de VPP en Inde peut être découragée par un certain nombre de facteurs difficiles tels qu’un cadre réglementaire faible. Diverses entreprises de services publics hésitent à rejoindre l’architecture VPP en raison de problèmes concernant la sécurité du réseau, la stabilité, l’efficacité opérationnelle et la tarification. La menace des cyberattaques remet considérablement en cause la virtualisation des centrales électriques. Maintenir la sécurité et la confidentialité des énormes données générées par les consommateurs et les prosommateurs devient un défi considérable du marché des VPP.

Entreprises couvertes

Groupe ABB

AutoGrid Systems, Inc.

cyberGRID GmbH & Co. KG

Enbala

GreenSync

MediIT Health Solutions India Pvt. SA

Next Kraftwerke GmbH

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-virtual-power-plant-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-virtual-power-plant-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/