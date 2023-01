marché des cendres de balle de riz est attendue à 21 381,45 milliers de dollars d’ici 2029

cendre de balle de riz Marché Analyse de et scénario

Ce rapport de marché cendre de balle de riz fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché cendre de balle de riz, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le marché mondial des cendres de balle de riz devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 21 381,45 mille USD d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché mondial des cendres de balle de riz est la vaste gamme de produits dans l’industrie de la construction en raison de la teneur élevée en silice.

La vaste gamme de produits dans l’industrie de la construction en raison de la teneur élevée en silice devrait stimuler le marché mondial des cendres de balle de riz. La sensibilisation croissante aux avantages techniques de l’utilisation de la cendre de balle de riz devrait propulser la croissance du marché mondial de la cendre de balle de riz.

Les principales contraintes susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché mondial de la cendre de balle de riz sont les problèmes associés au rapport eau / ciment en utilisant la cendre de balle de riz et la forte portée commerciale des substituts.

En raison du respect des normes réglementaires environnementales et de la baisse des coûts des matières premières et des coûts de fabrication, la demande croissante devrait offrir des opportunités sur le marché mondial des cendres de balle de riz.

Cependant, les problèmes d’élimination associés à la cendre de balle de riz et la forte dépendance à l’égard de la production de riz paddy devraient remettre en question la croissance du marché mondial de la cendre de balle de riz.

Le rapport sur le marché mondial de la cendre de balle de riz fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques, et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief ; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars américains, volume en kilotonnes, prix en dollars américains Segments couverts Par forme (palettes, poudre, flocons, nodules/granulés), teneur en silicium (80-84 %, 85-89 %, 90-94 %, plus de 95 %), application en aval (mélanges de béton, blocs de construction, briques réfractaires, Feuilles de métal, bardeaux de toiture, isolants, produits chimiques d’étanchéité à l’eau, pesticides, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Astrra Chemicals, Global Recycling, KV Metachem, Brisil, The Agrilectric Companies, Rice Husk Ash (Thaïlande), Guru Corporation, JASORIYA RICE MILL et PIONEER Carbon, entre autres

Définition du marché

La cendre de balle de riz est un sous-produit naturel récupéré de la rizière après le décorticage du riz. L’enveloppe de balle de riz est généralement composée de 30% de lignine, 20% de silice et 50% de cellulose, et si elle est incinérée par décomposition thermique contrôlée, elle transforme le résidu en cendres.

La cendre de balle de riz est produite après une combustion contrôlée de la balle de riz et possède une propriété pouzzolanique et une réactivité élevées. Il est considéré comme un matériau cimentaire approprié dans l’industrie de la construction, soit comme substitut du ciment, soit comme adjuvant. En tant que mélange, la cendre de balle de riz produit un béton à haute résistance, tandis que le remplacement du ciment par la cendre de balle de riz produit des blocs de construction à faible coût. La cendre de balle de riz est utilisée pour produire des matériaux de construction légers car l’ajout de RHA rend le béton plus léger.

Dynamique du marché mondial des cendres de balle de riz

Conducteurs

Vaste gamme de produits dans l’industrie de la construction en raison de la teneur élevée en silice

L’application de la cendre de balle de riz gagne en popularité dans l’industrie du bâtiment et de la construction car elle est largement utilisée comme pouzzolane, charge, additif, agent abrasif, adsorbant d’huile, composant de balayage et agent de suspension pour les émaux de porcelaine. Dans l’industrie du ciment, la cendre de balle de riz est utilisée pour sa silice amorphe pour fabriquer du béton. Il est utilisé pour remplacer le ciment Portland ordinaire (OPC), un composant de béton très coûteux et majeur. L’utilisation de la cendre de balle de riz permet de produire des blocs de construction à faible coût. Les blocs de construction à faible coût sont fortement préférés dans de nombreux pays sous-développés et en développement tels que le Kenya, le Nigeria et l’Indonésie, parmi beaucoup d’autres.

Ainsi, l’utilisation croissante de la cendre de balle de riz dans l’industrie de la construction pour fabriquer des produits en béton et en béton et d’autres produits utilisés, tels que les sols de salle de bain, devrait stimuler le marché mondial de la cendre de balle de riz.

Sensibilisation croissante aux avantages techniques de la cendre de balle de riz

L’utilisation principale de la cendre de balle de riz est dans l’industrie du bâtiment et de la construction en tant que matériau cimentaire supplémentaire (SCM) dans le ciment mélangé, car la cendre de balle de riz est ajoutée au ciment Portland pour améliorer certains aspects de la performance du mélange résultant.

De plus, le mélange de béton à base de cendre de balle de riz offre une résistance supérieure contre la pénétration des ions chlorure dans le milieu marin. En conséquence, l’application de ces mélanges de béton se développe pour les activités de construction en milieu marin. Outre ces applications, la cendre de balle de riz est utilisée dans d’autres secteurs tels que les bardeaux de toiture, les produits chimiques d’imperméabilisation, les absorbants de déversement d’huile, les peintures spéciales, les retardateurs de flamme, les insecticides et les bio-engrais qui peuvent alimenter la croissance du marché mondial de la cendre de balle de riz.

Méthodologie de recherche : marché mondial cendre de balle de riz

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

