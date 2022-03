Marché des cellules tumorales circulantes (CTC) 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions des pays clés jusqu’en 2028

Une équipe compétente déploie des efforts minutieux avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport d’étude de marché. La méthodologie de recherche clé employée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que ce rapport d’activité met à la disposition des clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport d’activité gagnant aide les clients à reconnaître les nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Marché des cellules tumorales circulantes (CTC) devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 26,12 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 12,71% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Scénario du marché des cellules tumorales circulantes (CTC):

Les cellules tumorales circulantes (CTC) sont le type de cellules que l’on trouve généralement dans le système vasculaire ou lymphatique à travers une tumeur et dans les circulations sanguines, et qui sont transportées dans tout le corps. Le test CTC doit aider l’oncologue à vérifier si le patient a un cancer métastatique du sein, de la prostate ou colorectal.

L’augmentation de la sensibilisation à l’application du CTC dans cancer la gestion est l’un des facteurs importants censés intensifier la croissance et la demande de Marché des cellules tumorales circulantes (CTC). En outre, l’augmentation de la préférence des habitants des économies en développement pour les hôpitaux par rapport aux autres établissements médicaux en raison de leur prix abordable devrait également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’augmentation de la prévalence des chromosomes multiples les syndromes d’anomalies et la présence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché. En outre, la forte prévalence de la médecine préventive et le développement rapide de la technologie des puces à grappes sont également l’un des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance du marché des cellules tumorales circulantes (CTC).

Les progrès rapides de la technologie, le développement des processus d’imagerie biomédicale et de bio-ingénierie et la forte demande de tests de diagnostic et de dépistage efficaces devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, le manque de sensibilisation aux technologies CTC avancées et le coût élevé du CTC devraient freiner la croissance du marché des cellules tumorales circulantes (CTC), alors que l’augmentation de la prévalence des tests au point de service peut remettre en question la croissance du marché des cellules tumorales circulantes (CTC). marché des cellules tumorales circulantes (CTC).

Portée du rapport :

Portée du marché mondial des cellules tumorales circulantes (CTC) et taille du marché

Le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en fonction de la technologie, du produit, de l’échantillon, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur la technologie, le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en méthodes de détection et d’enrichissement des CTC, méthodes de détection directe des CTC et analyse des CTC. Les méthodes de détection et d’enrichissement des CTC ont en outre été segmentées en immunocapture (basée sur l’étiquette), séparation basée sur la taille (sans étiquette), séparation basée sur la densité (sans étiquette) et méthodes combinées (sans étiquette). L’immunocapture (basée sur l’étiquette) est en outre sous-segmentée en sélection positive et sélection négative. La séparation basée sur la taille (sans étiquette) est en outre sous-segmentée en membrane et microfluidique. Les méthodes de détection directe des CTC ont en outre été segmentées en SERS, microscopie et autres.

Sur la base du produit, le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en kits et réactifs, tubes de prélèvement sanguin et dispositifs ou systèmes.

Sur la base des échantillons, le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en du sang, la moelle osseuse et d’autres fluides corporels.

Le segment des applications du marché des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en biopsie clinique/liquide et recherche. La biopsie clinique/liquide a en outre été segmentée en évaluation des risques, dépistage et surveillance. La recherche a en outre été segmentée en recherche sur les cellules souches cancéreuses et la tumorigenèse et le développement de médicaments / thérapies

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) est segmenté en hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et universitaires, centres de diagnostic et autres.

TOP ACTEURS CLÉS du marché Cellules tumorales circulantes (CTC)

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) sont Thermo Fisher Scientific Inc., GENERAL ELECTRIC, F. Hoffmann-La Roche Ltd., STEMCELL Technologies Inc., SRI INTERNATIONAL, QIAGEN, NanoString, Miltenyi Biotec, Menarini Silicon Biosystems., Ikonisys, Inc., Greiner Bio One International GmbH, Precision Medicine Group, LLC, Creatv MicroTech, Inc., Aviva Systems Biology Corporation, Advanced Cell Diagnostics, Inc., iCellate AB, CytoLumina, Bio-Techne, Biocept, Inc. ., et Rarecells, Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La section par pays du rapport sur le marché des cellules tumorales circulantes (CTC) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

