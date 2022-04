Marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) 2022: étude approfondie par des acteurs clés – FUJIFILM, Takara Bio, Lonza | Prévu jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (iPSC):

Le rapport sur le marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) comprend des aspects cruciaux du marché qui contiennent la recherche sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances de l’innovation, et évaluation des canaux de distribution. Avec ce rapport, les entreprises peuvent réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Un rapport d’étude de marché influent sur les Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport fournit également la connaissance de tous les moteurs et contraintes qui sont dérivés de l’analyse SWOT

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec vigilance pour générer un rapport d’étude de marché sur les cellules souches pluripotentes induites (iPSC). La recherche et l’analyse menées dans ce rapport aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide de l’analyse des études de marché mondiales. Le rapport crédible sur le marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) se concentre sur les principaux facteurs moteurs du marché et les contraintes du marché qui provoquent généralement une inhibition. De plus, des informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple à l’aide d’outils et de techniques éprouvés, puis fournies aux utilisateurs finaux.

Le marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) devrait atteindre 2 442,97 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) sont la croissance rapide des activités d’investissement en R&D, la demande croissante de thérapies cellulaires régénératives personnalisées parmi les chercheurs médicaux et les soins de santé, l’augmentation des cas de maladies chroniques, la sensibilisation croissante parmi patient, augmentation du financement par le gouvernement et les secteurs privés et augmentation du nombre d’essais cliniques.

Segmentation globale du marché Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) :

Sur la base du type de cellules dérivées, le marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) est segmenté en hépatocytes, fibroblastes, kératinocytes, cellules amniotiques, cellules neuronales, cellules cardiaques, cellules vasculaires, cellules immunitaires, cellules rénales, cellules hépatiques et autres.

Sur la base de l’application, le marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) est divisé en recherche universitaire, développement et découverte de médicaments, dépistage de la toxicité et médecine régénérative.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) est divisé en hôpitaux, sociétés de biotechnologie, laboratoires de recherche

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison du nombre croissant d’essais cliniques et de recherche, tandis que l’Europe connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé en raison de la croissance de l’industrie de la recherche par contact.

Principaux acteurs mondiaux :

Thermo Fisher Scientific Inc. Société FUJIFILM Horizon Découverte Ltée Takara Bio Inc Applications cellulaires inc. Lonza Group SA Evotec SA ViaCyte Inc. CORPORATION CELGENE Thérapeutique du destin Astellas Pharma inc

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des cellules souches pluripotentes induites (iPSC), y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) par région

5 Analyse du marché mondial Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) par type

6 Analyse du marché mondial Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) par applications

7 Analyse du marché mondial des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Cellules souches pluripotentes induites (iPSC)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Cellules souches pluripotentes induites (iPSC) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

