Marché des cathéters pédiatriques: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Pour être en avance sur la concurrence, une idée précise du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Un excellent rapport d’étude de marché sur les cathéters pédiatriques contient également une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production. Il fournit des données remarquables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies en approche et les progrès techniques dans l’industrie concernée. Le document sur le marché des cathéters pédiatriques est une source d’informations vérifiée et cohérente qui présente une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités.

Obtenir des informations sur les tendances et les opportunités de l’industrie est un processus qui prend beaucoup de temps et un rapport exceptionnel sur les cathéters pédiatriques aide en fait beaucoup. Différentes étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport sur le marché des cathéters pédiatriques. Un excellent rapport d’étude de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Selon l’étude publiée en 2017 par le Center for Disease Control and Control Prevention (CDC), environ 4 000 enfants meurent cette année-là. Selon les données de l’OMS, environ 5,2 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année des suites de maladies évitables et traitables. Les cathéters pédiatriques sont développés pour aider les jeunes à faire face aux problèmes liés au cathétérisme. Les cathéters sont des équipements médicaux prescrits par les médecins. Ceux-ci sont utilisés pour traiter le dysfonctionnement de la vessie causé par une lésion de la moelle épinière, le spina bifida, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le diabète, un accident vasculaire cérébral ou l’incontinence. En raison de l’incidence élevée de thromboembolie veineuse (TEV) dans la population pédiatrique, l’utilisation de cathéters pédiatriques s’est étendue à l’échelle mondiale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cathéters pédiatriques, qui s’élevait à 6,59 milliards USD en 2021, atteindrait 13,03 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,90 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des cathéters pédiatriques sont:

Abbott (États-Unis), BD (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Medtronic (Irlande), Cook (États-Unis), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Smith & Nephew plc (Allemagne), Cardinal Health (États-Unis), Terumo Corporation (Japon), Conavi Medical (États-Unis), Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis), Infraredx, Inc. (États-Unis), Getinge AB (Suède), Coloplast Corp (Danemark), McKesson Medical-Surgical (États-Unis)

Dynamique du marché des cathéters pédiatriques

Conducteurs

Incidence croissante des maladies

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2018, le cancer a coûté la vie à plus de 9,6 millions de personnes dans le monde. L’utilisation croissante des cathéters pour les procédures de diagnostic et de traitement mini-invasives, ainsi que l’augmentation du taux d’hospitalisation due à la forte incidence des maladies chroniques, devraient alimenter la croissance du marché.

Demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives liées à l’incidence des traumatismes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 17,9 millions de personnes meurent chaque année des suites de problèmes cardiovasculaires dans le monde. Les scientifiques pensent qu’une intervention chirurgicale précoce peut aider à réduire ce taux de mortalité élevé, qui représente 31 % de tous les décès dans le monde. Le marché des autres applications est en croissance en raison de la demande croissante de traitements chirurgicaux mini-invasifs pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires et de traumatismes.

Prévalence croissante des infections nosocomiales et existence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées

L’Amérique du Nord détient désormais une part de marché de 32 % et est le leader incontesté du marché des cathéters pédiatriques dans le secteur régional. La prévalence accrue des infections nosocomiales et la présence d’infrastructures de soins de santé de pointe sont deux facteurs importants qui contribuent à sa domination du marché. En raison de scénarios de remboursement avantageux pour les cathéters pédiatriques et d’une augmentation considérable du nombre de procédures impatientes réalisées pour traiter les maladies chroniques, l’Europe occupe actuellement la deuxième place du segment régional avec une part de 30 %.

Opportunités

Le marché mondial des cathéters pédiatriques est porté par une forte prévalence de maladies telles que les infections urinaires et les infections coronariennes, ainsi qu’une augmentation des naissances prématurées, une augmentation des programmes de sensibilisation des patients, une augmentation des initiatives de recherche et développement pour les maladies infectieuses urinaires, et une augmentation de la demande de soins complets pour l’insuffisance cardiaque. Le problème cardiaque congénital est le type d’anomalie congénitale le plus fréquent, selon Circulation (2018), avec une prévalence mondiale d’environ 7,7 pour 1 000 naissances vivantes. Les biopuces, l’implantation et la croissance de l’utilisation de logiciels innovants disponibles pour mesurer la pression de remplissage cardiaque devraient tous stimuler le marché des cathéters pédiatriques.

Contraintes/Défis

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, un manque de compréhension concernant les cathéters pédiatriques peut étouffer la croissance du marché. L’expansion du marché peut être entravée par des politiques de remboursement limitées et le coût élevé des médecins. En outre, au cours de la période de projection 2022 à 2029, la préférence pour les médicaments par rapport aux dispositifs médicaux pourrait étouffer la croissance du marché.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché des cathéters pédiatriques

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des cathéters pédiatriques, les applications [entreprises, particuliers et autres], le segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des cathéters pédiatriques, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des cathéters pédiatriques, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché des cathéters pédiatriques, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial des cathéters pédiatriques ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des cathéters pédiatriques dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

