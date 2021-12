Marché des casques militaires : prévisions et opportunités jusqu’en 2028 | Meilleurs joueurs – 3M Company, ArmorSource LLC, BAE Systems Plc, Gentex Corporation

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché Casque militaire avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts analysés. Casque militaire La consommation d’import / export du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

La demande de casques militaires gagne du terrain alors que les pays se concentrent davantage sur la protection des soldats et réduisent le nombre de victimes. De plus, les développements dans les matériaux balistiques tels que les aramides avancés et le traitement au Kevlar ont conduit à la production de casques militaires légers. Des pays comme les États-Unis et l’Inde investissent massivement dans des vêtements de protection pour les soldats, ce qui crée des perspectives positives pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

3M Company, ArmorSource LLC, BAE Systems Plc, Gentex Corporation, MKU Limited, NP Aerospace Limited (Morgan Advanced Materials), Point Blank Body Armor, Revision Military Ltd., Royal DSM NV, Safariland, LLC

Le marché des casques militaires devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de systèmes de casques légers et confortables pour les troupes de l’armée. En outre, l’augmentation des dépenses dans le secteur de la défense stimule davantage la croissance du marché des casques militaires. La tendance croissante du traitement au Kevlar et les avancées et modifications des matériaux balistiques devraient offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché dans les années à venir.

L’« Analyse du marché mondial des casques militaires jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des casques militaires avec une segmentation détaillée du marché par matériau, type et géographie. Le marché mondial des casques militaires devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des casques militaires et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le marché mondial des casques militaires est segmenté en fonction du matériau et du type. Sur la base du matériau, le marché est segmenté en fibre d’aramide d’origine Kevlar, fibre d’aramide avancée et fibre UHMWPE. Sur la base du type, le marché est segmenté en casque léger, casque de communication intégré modulaire et casque de combat amélioré.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des casques militaires en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des casques militaires de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 14 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Marché des casques militaires segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

