Marché des cartes de carburant en Espagne pour la flotte commerciale – Croissance, demande, développements de l’industrie, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale devrait atteindre la valeur de 3 432,08 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. Les « cartes de carburant universelles » représentent le segment de type périphérique le plus important sur le marché respectif, car elles offrent aux flottes une gestion optimisée des données de carburant et offrent un large accès aux stations. Les programmes universels de cartes de carburant sont adoptés par de nombreuses flottes car ils offrent flexibilité, contrôle et commodité pour tous les besoins d’achat des entreprises. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

La demande sur le marché espagnol des cartes carburant pour la flotte commerciale est principalement motivée par l’utilisation croissante des modes de paiement sans numéraire et des nœuds finaux tels que les stations-service. L’optimisation des coûts de transport et la récupération des données des flottes pour une meilleure gestion ont stimulé la demande sur le marché espagnol. Les prix du carburant montent en flèche et les gestionnaires de flotte recherchent des moyens de réduire l’effet du carburant en profitant des remises offertes par les sociétés de cartes de carburant.

Marché espagnol des cartes de carburant pour l’analyse de la flotte commerciale:

Ce rapport sur le marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des cartes de carburant pour la flotte commerciale sont BP plc, DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, MORGAN FUELS, les solutions de paiement WAG. as, WEX Europe Services, UNION TANK Eckstein GmbH & Co KG (filiale de la société Edenred), Cepsa, Galp Energia (filiale de Galp), Repsol, IDS Europe BV, C2A, Andamur, AS 24 (filiale de la société TotalEnergies ) entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2021, DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG a annoncé l’extension de son réseau d’approvisionnement en Espagne par 704 stations-service de la marque Cepsa. 44 des stations connectées sont adaptées aux camions et situées le long des axes de transit les plus importants. Les 660 restants sont situés dans des zones urbaines. Cepsa à ces stations a également permis aux clients DKV de payer en utilisant leurs cartes de carburant pour l’essence

En juillet 2021, C2A a annoncé que le groupe Mendy utilisait les cartes C2A Truck pour approvisionner ses véhicules en Espagne en carburant et utilise également C2A pour récupérer la TICPE espagnole. Le Groupe Mendy est composé de trois sociétés : Transports Ibaremborde, Transports Etchego et Mintegui Logistique. Son directeur, Patrick Mendy, a imposé l’utilisation de la carte C2A pour le transfrontalier, le ravitaillement et pour tous les chauffeurs travaillant en Espagne. La carte C2A a permis à l’entreprise de récupérer 0,05 EUR par litre sur la TICPE espagnole grâce à la remise de 12 % dont bénéficie C2A

Segmentation du marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale :

Type de carte

Cartes de carburant universelles

Cartes de marque

Cartes carburant marchand

Caractéristiques

Paiement mobile et transactions sans carte

Rapports sur les véhicules

Mises à jour en temps réel

Conformité EMV

Tokénisation

Autres

Type d’abonnement

Carte enregistrée

Carte au porteur

Utilitaire

Paiement des frais pétroliers

Paiement des frais de péage

Frais de stationnement des véhicules

Entretien de la flotte

Autres

Utilisateur final

Flottes

Transport routier commercial (CRT)

Marché espagnol des cartes de carburant pour l’analyse au niveau du pays de la flotte commerciale

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières : Marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché espagnol des cartes de carburant pour flotte commerciale, par types Marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale, par application Marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale, par utilisateur final Marché espagnol des cartes de carburant pour la flotte commerciale, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

