Marché des cartes-cadeaux 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2027

L’ adoption du rapport d’étude de marché des cartes-cadeaux devient très essentielle pour les entreprises, car elle permet de prendre de meilleures décisions, de générer des revenus, de hiérarchiser les objectifs du marché et de rentabiliser les affaires. Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport d’analyse de l’industrie donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent.

L’attention sur les joueurs écrasants First Data, Qwikcilver Solutions Pvt Ltd., NGC US, LLC., Blackhawk Network Holdings, Plastek Card Solutions, Inc., Duracard, TenderCard, TransGate Solutions, Buyatab, Apple Inc., Basic Visual Id Technologies. , Creative Cards & Solutions, CMM Info Tech, Prime Plastic Cards., Micro Labels Private Limited., PSM Cards, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport ?

– Les bilans comptabilisés par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions applicables ainsi que leur part de marché de la consommation.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie des cartes-cadeaux de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché de l’industrie des cartes-cadeaux :

– Le marché de l’industrie des cartes-cadeaux, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, Europe, Japon, Chine, Inde et Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Tendances du marché des cartes-cadeaux | Segment de l’industrie par attribut fonctionnel (boucle ouverte, boucle fermée), secteur vertical (commerce de détail, institutions d’entreprise), marchand (restaurants, grand magasin, épicerie/supermarchés alimentaires, magasins discount, cafés, divertissement, autres), produits (E- Cartes-cadeaux, cartes physiques), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances et prévisions de l’industrie pour 2027

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des cartes-cadeaux

Le marché des cartes-cadeaux atteindra une valorisation estimée à 859,2 millions USD d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 14,56% pour la période de prévision de 2020 à 2027. L’adoption croissante dans le secteur de la vente au détail devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

La carte-cadeau est une sorte de carte de débit qui est préchargée afin que le titulaire de la carte puisse l’utiliser pour l’achat de biens et de services. Ils offrent également des options aux utilisateurs afin qu’ils puissent y ajouter des fonds.

L’utilisation croissante des cartes-cadeaux comme outils promotionnels devrait améliorer la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que la demande croissante des secteurs des entreprises, la tendance à la hausse des achats en ligne, la numérisation croissante, la tendance croissante de la culture du cadeau et les progrès technologiques devraient encore améliorer le marché des cartes-cadeaux au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. les préoccupations liées à l’utilisation de plastiques et au risque associé à une perte d’argent supplémentaire devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des cartes-cadeaux

Le paysage concurrentiel du marché des cartes-cadeaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des cartes-cadeaux.

Analyse au niveau du pays du marché des cartes-cadeaux

Le marché des cartes-cadeaux est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par l’attribut fonctionnel, la verticale de l’industrie, le marchand et le produit comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des cartes-cadeaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des cartes-cadeaux au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison des progrès des solutions de paiement. La région Asie-Pacifique devrait détenir le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante de meilleures solutions transactionnelles dans la région.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Analyse du marché régional de l’industrie des cartes-cadeaux

– Production de l’industrie des cartes-cadeaux par régions

– Production mondiale de l’industrie des cartes-cadeaux par régions

– Revenus mondiaux de l’industrie des cartes-cadeaux par régions

– Consommation de l’industrie des cartes-cadeaux par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie des cartes-cadeaux (par type)

– Production mondiale de l’industrie des cartes-cadeaux par type

– Chiffre d’affaires mondial de l’industrie des cartes-cadeaux par type

– Prix de l’industrie des cartes-cadeaux par type

Analyse du marché du segment de l’industrie des cartes-cadeaux (par application)

– Consommation mondiale de l’industrie des cartes-cadeaux par application

– Part de marché mondiale de la consommation de l’industrie des cartes-cadeaux par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie des cartes-cadeaux

– Sites de production de l’industrie des cartes-cadeaux et zone desservie

– Présentation du produit, application et spécifications

– Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie des cartes-cadeaux (2014-2019)

– Principales activités et marchés desservis

Personnalisation disponible : marché mondial des cartes-cadeaux

Data Bridge Market Research est un leader du conseil et de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des importations, des exportations et des zones grises, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits.