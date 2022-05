Marché des capteurs photoélectriques d’une valeur de 2 577,56 millions de dollars d’ici 2028-Recherche exclusive des partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché sur “Prévisions du marché des capteurs photoélectriques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et Analyse mondiale – par technologie et utilisation finale, le marché des capteurs photoélectriques devrait passer de 1 458,23 millions de dollars américains en 2021 à 2 577,56 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 7,7% de 2021 à 2028.

Les sociétés pharmaceutiques se concentrent sur l’amélioration de leurs opérations de fabrication globales en évitant les écarts tels que les emballages vides, qui peuvent être causés par l’indisponibilité des comprimés de médicaments sur la chaîne de production. L’industrie déploie de plus en plus de capteurs photoélectriques pour le comptage des comprimés, le remplissage des bouteilles et la vérification du comptage (dans les essais cliniques). Ces capteurs sont également utilisés dans les machines automatisées de traitement des ordonnances dans les pharmacies de détail et les hôpitaux. En outre, les progrès de la technologie des capteurs photoélectriques augmentent la portée de détection des dispositifs photoélectriques et améliorent la précision de comptage des comprimés de médicaments, tout en maintenant un environnement de production hygiénique en éloignant les humains pendant l’emballage des médicaments. En outre, le capteur photoélectrique fournit une solution rentable, qui est obtenue grâce à une ligne de production automatique dans l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, l’augmentation de l’adoption des capteurs photoélectriques dans les entreprises pharmaceutiques est principalement attribuée à leur capacité à améliorer l’efficacité, à réduire les coûts opérationnels de l’industrie et à faciliter la surveillance de la production en temps réel. Ces capteurs automatisent les niveaux supérieurs et inférieurs de mesure de liquide dans un pot ou un réservoir. L’utilisation de produits chimiques corrosifs forts (acides ou basiques) est courante dans les entreprises pharmaceutiques et, par conséquent, la détection des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage est une tâche importante dans ces usines. Ainsi, l’utilisation croissante de capteurs photoélectriques dans l’industrie pharmaceutique stimulerait la croissance du marché des capteurs photoélectriques dans les années à venir.

Les capteurs photoélectriques gagnent en popularité en raison de leur grande fiabilité et de leurs capacités de détection d’objets à longue portée, indépendamment de la taille, de la forme, de la couleur, du matériau et des propriétés de surface des objets. Ces capteurs sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles; de plus, ils sont dotés de technologies avancées pour assurer une suppression fiable des réflexions indésirables. Ces capacités les rendent plus polyvalents que de nombreux autres types de capteurs et adaptés à un usage industriel. Par exemple, des capteurs rétroréfléchissants avec filtres de polarisation détectent la position du chariot de n’importe quelle forme et matériau, qui doit être maintenu sur et hors de la piste d’une montagne russe.

En outre, les capteurs photoélectriques sont largement utilisés dans les industries militaires et aérospatiales en raison de leur grande précision et de leurs performances fiables. Ils sont utilisés dans les avions cargo pour la détection de fumée et d’incendie. De plus, les capteurs photoélectriques aident les constructeurs de cellules et de moteurs à surveiller les paramètres du système aérospatial tels que la pression, la température, l’accélération, la position optique et la vitesse. De plus, l’industrie de la défense utilise largement des équipements de détection biologique pour détecter la présence de substances chimiques dans l’environnement et pour évaluer le risque de menaces biologiques potentielles en détectant des matières biologiques nocives, afin de protéger à la fois les populations militaires et civiles. Ainsi, la précision et la fiabilité des opérations des capteurs photoélectriques en font un type de capteur préféré dans des conditions industrielles difficiles.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des capteurs photoélectriques

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. En 2020, l’économie mondiale a subi des conséquences importantes, et les effets devraient durer dans une certaine mesure dans les années à venir. L’épidémie a perturbé les industries primaires telles que l’électronique, les semi-conducteurs et la fabrication. Une forte baisse de la croissance de ces industries limite la croissance du marché des capteurs photoélectriques. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager et de commercer et les confinements aux frontières pour combattre et contenir l’infection ont eu un impact négatif sur la fabrication, l’approvisionnement et les ventes de divers produits de capteurs.

Les fabricants de capteurs photoélectriques se concentrent sur la réduction des coûts d’exploitation pour rester compétitifs. Cependant, ils devraient reprendre leurs activités de production pendant la phase post-confinement. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler les économies et les assouplissements des confinements devraient alimenter la demande de capteurs photoélectriques au cours de la période de prévision. La demande de capteurs photoélectriques devrait augmenter à mesure que les nouvelles technologies seront plus largement adoptées dans les industries automobile et aérospatiale.

