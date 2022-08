Marché des capteurs du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) 2022 Taille, part, croissance, tendances, type, application, analyse et prévisions d’ici 2029

Dans ce rapport d’analyse de marché, les principaux acteurs du marché prennent des mesures telles que des lancements de produits, des coentreprises, des développements, des fusions et acquisitions, ce qui a une influence sur le marché et l’industrie dans son ensemble et affecte également les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC. Ce rapport d’étude de marché mondial prend en compte les développements de produits clés et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs du marché. Un rapport exceptionnel Ce rapport d’activité fournit les informations pertinentes sur certains créneaux et permet de gagner beaucoup de temps qui pourrait autrement être investi dans la prise de décision.

Le marché mondial des capteurs du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 14,10 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre une valeur de 42,30 milliards USD d’ici 2028. la sensibilisation des conducteurs aux applications de sécurité et aux réglementations par les gouvernements est un facteur important qui stimule le taux de croissance du marché.

De même, l’augmentation des dépenses de recherche et développement sur les capteurs ADAS et la forte croissance accélérée de la fabrication automobile dans les économies en développement créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché des capteurs du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

AISIN SEIKI Co., Ltd.

Autoliv inc.

Robert Bosch GmbH

Continental SA

BorgWarner Inc.

ENTREPRISE DENSO

CORPORATION GENTEX

HARMAN International

HELLA GmbH & Co. KGaA

HYUNDAI MOBIS

Magna International Inc.

Semi-conducteurs NXP

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH

CAPTEURS FINNA

Oxford Solutions Techniques Ltée

Texas Instruments Incorporé

Valeo

ZF Friedrichshafen AG

Siemens

FLIR Systems, Inc.

Le rapport sur les capteurs du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) est conçu pour offrir des percées remarquables concernant les opérations de distribution et de chaîne d’approvisionnement, en plus de présenter également l’angle de la logistique. Ce rapport sur les capteurs du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) est conçu pour mettre en évidence des détails cruciaux sur les principales tendances de la concurrence, les canaux de vente populaires ainsi que d’autres paramètres de croissance, cruciaux pour la croissance. Le rapport identifie également le segment avec le potentiel de croissance le plus prometteur et les capacités d’augmentation des revenus.

Segmentation clé du marché :

Par type de capteur (capteur de température, capteur radar, capteur LiDAR, capteur infrarouge, capteur laser, capteur à ultrasons, capteur de pression, autres),

Application (régulateur de vitesse adaptatif (ACC), phares adaptatifs (AHL), freinage d’urgence automatique/intelligent (AEB), système de détection d’angle mort (BSD), alerte de circulation transversale (CTA), système de surveillance de la somnolence (DMS), avertissement de sortie de voie (LDS), vision nocturne, aide au stationnement (PA), système de caméra de vision panoramique (SVC), système de surveillance de la pression temporelle, autres),

Type de véhicule (Voitures particulières, Véhicules utilitaires),

Canal de distribution (Original Equipment Manufacturer (OEM), Original Equipment Spares (OES), Independent Aftermarket (IAM)),

Portée du marché des capteurs du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS)

Le marché des capteurs du système avancé d’aide à la conduite (ADAS) est segmenté sur la base des pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique en Amérique du Nord, au Brésil, en Argentine et dans le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la France et de l’Espagne. , Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie- Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Table des matières:

Section 01 : résumé analytique

Section 02 : portée du rapport

Section 03 : méthodologie de recherche

Rubrique 04 : introduction

Section 05 : paysage du marché

Section 06 : dimensionnement du marché

Section 07 : analyse des cinq forces

Section 08 : segmentation du marché par produit

Section 09 : segmentation du marché par application

Section 10 : paysage client

Section 11 : segmentation du marché par utilisateur final

Section 12 : paysage régional

Section 13 : cadre décisionnel

Section 14 : moteurs et défis

Section 15 : tendances du marché

Section 16 : paysage concurrentiel

Section 17 : profils d’entreprises

Article 18 : annexe

