Marché des capteurs de réseau de Bragg à fibre par taux de croissance, méthodologie de recherche, informations complètes et rapport de prévision à venir d’ici 2028

La technologie des réseaux de Bragg à fibres a été principalement développée pour l’industrie des télécommunications, cependant, la technologie trouve maintenant son application dans l’industrie aérospatiale. Les capteurs de réseau de Bragg à fibre sont utilisés pour tester l’intégrité structurelle des composants du fuselage et des ailes, la charge sur les trains d’atterrissage, les performances des moteurs, le givrage sur les ailes, etc. Les capteurs à réseau de Bragg à fibre pour les applications aérospatiales sont développés avec un boîtier robuste pour résister aux environnements difficiles.

Meilleurs joueurs clés: OPTROMIX, Micron Optics, Inc.t, Proximion AB, IDIL FIBRES OPTIQUES, Technica, Smart Fibres Ltd, Fiber Bragg Grating Technology, Ridgetop Group, Inc., Intelligent Optical Systems, Inc., ITF Technologies

Une analyse régionale du rapport Global Fiber Bragg Grating Sensor Market a également été réalisée en tenant compte des régions du monde telles que l'Amérique du Nord et l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique. Il comprend le potentiel colossal de pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, les Émirats arabes unis et le Qatar.

Ce rapport de recherche donne une image claire du marché mondial des capteurs de réseau de Bragg pour donner aux lecteurs une meilleure compréhension du marché.

L’étude comprendra l’analyse globale du marché des capteurs de réseau de Bragg à fibre et est segmentée par –

Par type d’avion (voilure fixe, rotative)

Par application (militaire, commerciale)

Par géographie (Europe, APAC, MEA, Amérique du Nord, Amérique du Sud)

Dans cette étude, les années considérées pour estimer la taille du marché du capteur à réseau de Bragg à fibre sont les suivantes :

Année d’histoire : 2017-2018

• Année de référence : 2019

• Année estimée : 2020

• Année de prévision 2022 à 2028

Table des matières:

Le rapport sur le marché mondial des capteurs de réseau de Bragg à fibre contient :

Aperçu du marché mondial

2. Concurrence sur le marché mondial par fabricants, type et application

3. Les États-Unis/Chine/Japon/Europe/Inde et Asie du Sud-Est sont l’analyse régionale du capteur de réseau de Bragg à fibre (volume, valeur et prix de vente)

Analyse du marché mondial par le fabricant

5. Analyse des coûts de fabrication du capteur de réseau de Bragg à fibre

6. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

7. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

8. Analyse des facteurs d’effet de marché

9. Prévisions du marché mondial (2022-2028)

10. Conclusion du marché mondial des capteurs à réseau de Bragg à fibre

11. Annexe

