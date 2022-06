Marché des capteurs à fibre optique Données des principaux pays 2022 avec portée, taille, définition, opportunités futures avec croissance stratégique et analyse et prévisions des principaux acteurs clés jusqu’en 2027

Selon notre dernière étude de marché réalisée par The Insight Partners sur le « Marché des capteurs à fibre optique – Impact du COVID-19 et analyse globale – par application et vertical », le marché devrait atteindre 5 506,24 millions de dollars US d’ici 2028 contre 2 980,47 millions de dollars US en 2021 ; il devrait enregistrer un CAGR de 9,16% de 2021 à 2028. Ces services s’appuient sur des solutions en fibre optique pour la collecte et le traitement des données de circulation des véhicules. En outre, la mission Smart Cities du gouvernement indien s’est concentrée sur la promotion de villes durables et inclusives qui offrent des infrastructures essentielles et offrent une qualité de vie décente.

Marché des capteurs à fibre optique : paysage concurrentiel et développements clés

AOMS Technologies, Baumer Holding AG, Davidson Instruments, Keyence Corporation, Omnisens SA, Omron Corporation, OptaSense Ltd, SICK AG, Solifos AG et Yokogawa Electric Corporation font partie des principales entreprises opérant sur le marché des capteurs à fibre optique. La perturbation des fournisseurs de matières premières, la fermeture temporaire des unités de fabrication, le financement limité et la faible demande des clients ont eu un impact négatif sur les fabricants d’électronique et de semi-conducteurs.

Divers gouvernements prennent des initiatives pour propulser le développement des villes intelligentes dans leurs économies respectives. En mars 2021, Optromix, Inc. a annoncé que les capteurs à fibre optique peuvent être installés en tant que composant du transport intelligent. La société est engagée dans la fourniture de services intelligents d’analyse du trafic et de planification d’itinéraires dans les grandes villes. Ces services s’appuient sur des solutions en fibre optique pour la collecte et le traitement des données de circulation des véhicules.

En outre, la mission Smart Cities du gouvernement indien s’est concentrée sur la promotion de villes durables et inclusives qui offrent des infrastructures essentielles et offrent une qualité de vie décente, ainsi qu’un environnement durable et propre grâce à l’application de solutions intelligentes. L’initiative des villes vertes et intelligentes du gouvernement indien donne une impulsion à l’industrie actuelle de la fibre optique dans le pays pour le développement de systèmes de fibre optique économes en énergie et économiques. Ces efforts du gouvernement attirent l’attention des acteurs du marché de la fibre optique sur le marché indien, faisant ainsi de l’Inde une plaque tournante mondiale pour la fabrication de fibres optiques. Ainsi, l’augmentation du développement des villes intelligentes propulse la croissance des acteurs du marché des capteurs à fibre optique.

Marché des capteurs à fibre optique : informations clés – tendance future

La détection par fibre optique est une technologie utilisée pour mesurer les changements chimiques, la contrainte, la température, les champs électriques et magnétiques, la pression, le déplacement, la rotation, le rayonnement, le niveau de liquide, le débit, l’intensité lumineuse et les vibrations. Les capteurs optiques sont capables d’une détection linéaire et continue plutôt que d’une détection distribuée ; de plus, dans les applications de communication, ils servent de capteurs et aucune électricité n’est nécessaire pour les opérations de détection.

Les capteurs à fibre optique peuvent également être utilisés dans des environnements à haute tension, à haute température ou corrosifs. De plus, ces capteurs sont capables de télédétection. On les trouve dans les applications des secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication, des infrastructures, de l’électricité et des services publics, de l’automobile et de la santé, entre autres. En juin 2019, Luna a conclu un accord de licence avec Meggitt. Cet accord vise à fournir des composants et une technologie de fibre optique pour les équipements de détection d’incendie et de surchauffe des avions.

Marché des capteurs à fibre optique : aperçu segmentaire

La pandémie de COVID-19 a créé d’énormes perturbations dans tous les secteurs, y compris l’électronique et les semi-conducteurs. Chaque phase du modèle d’entreprise a connu un changement radical, y compris les unités de fabrication, les dépenses en capital, la R&D, la demande, la chaîne d’approvisionnement, les décisions de production et les fusions et acquisitions (M & M&A).

Au cours des derniers mois, l’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve l’électronique et les fabricants dans l’élaboration de stratégies. La perturbation des fournisseurs de matières premières, la fermeture temporaire des unités de fabrication, le financement limité et la faible demande des clients ont eu un impact négatif sur les fabricants d’électronique et de semi-conducteurs

Dans le secteur automobile, les capteurs à fibre optique sont utilisés dans les applications d’éclairage. La fibre transmet la lumière froide, ce qui en fait une alternative sûre à l’éclairage traditionnel à faisceau scellé ou halogène. Outre les avantages en matière de sécurité, la source lumineuse est facilement accessible et offre une plus grande liberté de conception.

Le déploiement de la fibre optique permet également la séparation de la source lumineuse et de l’emplacement de sortie, offrant ainsi des options d’éclairage hautes performances avec des exigences d’espace physique réduites, ce qui les rend adaptées aux emplacements d’accès difficiles et restreints. Les capteurs sont également utilisés dans les automobiles dans les dispositifs et systèmes de sécurité embarqués, tels que les airbags de fonctionnement, les dispositifs de contrôle de traction et les systèmes de sécurité. Selon l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), ~91,3 millions de véhicules ont été vendus dans le monde en 2019. De plus, la hausse des revenus disponibles, principalement dans les pays émergents de l’APAC, favorise les ventes de véhicules de tourisme, à son tour, alimentera l’adoption de capteurs à fibre optique. Ainsi, la hausse des ventes automobiles annuelles est un facteur important contribuant à la croissance du marché des capteurs à fibre optique.

