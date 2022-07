Marché des capsules vides enregistré au TCAC 8,4% Nouvelles opportunités commerciales, taux de croissance, tendance de développement et études de faisabilité d’ici 2029

Le rapport d’enquête sur le marché des capsules vides reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport a été élaboré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. De plus, l’analyse de marché dans le rapport Capsules vides comprend une étude de la concurrence, une analyse des informations de production, des applications et une analyse par région, un paysage des concurrents, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2028.

Une discussion complète sur de nombreux sujets liés au marché dans le rapport de recherche mondial sur le marché des capsules vides aidera certainement le client à étudier le marché dans le paysage concurrentiel. Cette analyse de marché propose un examen d’une gamme de segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Les profils d’entreprise de tous les acteurs clés et marques qui dominent le marché des capsules vides avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC sont mentionnés dans le rapport. . Un excellent rapport sur les capsules vides donne également une idée des demandes, des préférences et de leurs goûts changeants pour un produit particulier.

Les capsules vides sont couramment utilisées pour stocker des poudres, des médicaments et des plantes. Par rapport aux comprimés, les gélules sont plus faciles à avaler. Les compagnies pharmaceutiques l’utilisent pour fabriquer une variété de médicaments thérapeutiques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et le diabète représenteraient 17,9 millions, 9,3 millions, 4,1 millions et 1,5 million de décès dans le monde en 2021. Les médicaments thérapeutiques sont enfermés dans des et capsules vides en gélatine molle, augmentant la demande de production de capsules et propulsant le marché des capsules vides vers l’avant.

En raison de l’évolution des activités de recherche et développement dans le secteur de la santé et des avantages des capsules de gélatine par rapport aux autres formes d’administration de médicaments, le segment des capsules de gélatine a dominé le marché des capsules vides en 2020, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Data Bridge Market Research analyse que le marché des capsules vides était évalué à 2587,61 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 5006,54 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 8,4% et à un au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des capsules vides

Conducteurs

Demande croissante de nutraceutiques

Les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires sont de plus en plus courantes et exigent des nutraceutiques.

Sensibilisation accrue aux bienfaits des gélules

De plus en plus de gens prennent conscience des avantages des gélules par rapport aux comprimés, tels que l’amélioration de l’absorption des médicaments, la résistance aux manipulations et l’absence de goût.

Augmentation de la population vieillissante

Étant donné que la population âgée est plus sensible aux maladies et aux conséquences majeures, l’adoption de produits pharmaceutiques va monter en flèche, affectant l’activité des fournisseurs de gélules vides dans le monde entier.

Opportunités

En outre, les unités de fabrication de capsules recevront davantage d’investissements de la part de sources commerciales et gouvernementales et une augmentation des activités de recherche et développement pour la création de médicaments sous capsule devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des capsules vides dans le années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, les variations des coûts des matériaux en gélatine devraient en outre entraver la croissance du marché des capsules vides au cours de la période ciblée. Cependant, les réglementations strictes de l’industrie pharmaceutique pourraient encore remettre en question la croissance du marché des gélules vides dans un proche avenir.

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des capsules vides sont :

ACG. (Inde)

CapsCanada (Canada)

Casquettes pharmaceutiques lumineuses (États-Unis)

Lonza (Suisse)

SavoiurCaps (Inde)

Comed Chemicals Limited. (Inde)

NATURAL CAPSULES LIMITED (Inde)

Wuhan Carma Technology Co., Ltd. (Chine)

Goerlich Pharma GmbH (Allemagne)

NecLife Lifesciences Ltd (Inde)

HealthCaps India Ltd. (Inde)

Erawat Pharma Limited. (Inde)

QUALICAPS (États-Unis)

SUHEUNG Co., Ltd. (Corée du Sud)

Fortcaps. (Inde)

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE D’ESCARGOT. (Chine)

Roxlor (États-Unis)

Sunil Healthcare Limited. (Inde)

H & CARE Incorp. (Inde)

SHAOXING KANGKE CAPSULE CO., LTD (Chine)

