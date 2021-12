Marché des caméras de vision industrielle segmenté par produit, principaux fabricants, tendances géographiques et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Machine Vision Camera Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des caméras de vision industrielle. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des caméras de vision industrielle est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des caméras de vision industrielle devrait connaître un TCAC substantiel de 8,8 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance de la popularité des systèmes de vision industrielle ainsi qu’à l’augmentation des investissements dans la région APAC.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des caméras de vision industrielle sont Basler AG, Cognex Corporation, KEYENCE CORPORATION, National Instruments, OMRON Corporation, Teledyne Digital Imaging Inc., Sony Corporation, SICK AG, Hitachi Kokusai Electric America, Ltd., Allied Vision Technologies GmbH, Hermary Opto Electronics Inc, ISRA VISION AG, Omron Microscan Systems, Inc., Toshiba Teli Corporation, Datalogic SpA, LMI TECHNOLOGIES INC., MVTec Software GmbH, Canon Inc., Nikon India Pvt Ltd, JAI A/S , Teledyne e2v Ltd, Baumer, FLIR Systems, Inc., HANGZHOU HIKROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD, Vieworks Co., Ltd., IDS Imaging Development Systems GmbH, entre autres.

Facteurs de marché:

Ces caméras offrent plusieurs avantages et ont une vaste application non industrielle ; ce facteur augmente la popularité de ce marché

La demande actuelle d’inspection et d’automatisation de la qualité stimulera également cette croissance du marché

La demande de systèmes robotiques guidés par vision a été renforcée sur le marché, ce qui élève automatiquement le marché des caméras de vision industrielle

L’adoption d’appareils automatisés, principalement des voitures électriques, est un autre facteur qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché :

Manque de sensibilisation lié à l’évolution de la technologie de vision industrielle ; ce facteur va restreindre la croissance du marché

Une certaine complexité lors de l’intégration de la technologie de vision industrielle entravera également la croissance du marché

Le manque de main-d’œuvre qualifiée est un autre facteur limitant la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des caméras de vision industrielle

Par produit

Caméras à balayage linéaire

Caméras à balayage de zone

Caméras 3D

Par normes matérielles

Lien caméra HS

Lien caméra

Vision GigE

CoaXPress

Vision USB3

Autres

Par type de pixel

Moins de 1MP

1 à 3 MP

3 à 5 MP

5 à 8 MP

8 à 12 MP

12 MP et plus

Par type de capteur

Technologie de dispositif couplé chargé (CCD) Transfert interligne Transfert de trame

Technologie complémentaire métal-oxyde-semiconducteur (CMOS) Pixels actifs Rapide SNR élevé Pixel passif Lent Petit Pixel

Technologie de capteur à porte interne modifiée (MIG)

Technologie de capteur à semi-conducteur à oxyde métallique de type N

Par type de processus

Capteur d’images 1D

Capteur d’images 2D

Capteur d’images 3D

Par type de spectre

Spectre infrarouge Spectre proche infrarouge Spectre infrarouge à ondes courtes Spectre infrarouge à ondes moyennes Spectre infrarouge à ondes longues

Spectre de rayons X

Spectre de lumière visible

Autres

Par détection

Détection de contour

Détection des couleurs

Détection de texte/code-barres

Autres

Par type d’objectif

Lentille normale

Téléobjectif

Lentille Grand angle

Par type de plate-forme

Caméras sans fil

Appareil photo intelligent / Portable

Caméra sur PC

Caméras portables

Par applications

Conseils

Inspection

Jaugeage

Identification

Autres

Par utilisateur final

Pharmaceutique Fabrication Détection des couleurs Détection de contour Emballage Suivi de localisation Reconnaissance de motifs (code-barres de texte, etc.)

Electronique grand public Ordinateurs portables Mobiles/ Tablettes Ordinateur personnel (caméras Web) Autres

Industrie alimentaire Fabrication Emballage

L’industrie des boissons

La défense Sur le sol Aérospatial Sur l’eau Sous-marin

Fabrication automobile

Autres

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Omron Corporation a lancé la dernière caméra intelligente de la série FHV7 ainsi qu’une fonction d’éclairage multicolore. Ce lancement contribuera à atteindre les normes les plus élevées en matière d’inspections visuelles personnalisées sur les lignes de production à mélange élevé de l’industrie. Ce lancement de produit permettra d’améliorer le portefeuille de produits de cette société

En septembre 2017, Soliton Technologies a introduit la vision industrielle de 4e génération et la caméra intelligente IoT nommée NUERA. Cette caméra aidera au traitement d’image/analyse vidéo embarqué ainsi qu’à la connexion des connexions GigE/WiFi/4G. La caméra offre également un stockage local où jusqu’à 32 Go de vidéo étiquetée peuvent être stockées et visualisées. Cela augmentera la gamme de produits ainsi que les revenus d’une entreprise

