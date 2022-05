Marché des câbles résistants au feu | Étude pour 2029 fournissant des informations sur les acteurs clés, les moteurs de croissance et les défis de l’industrie

Data Bridge Market Research analyse que le marché des câbles résistants au feu connaîtra un TCAC de 8,90 % pour la période de prévision 2022-2029. Le rapport sur le marché des câbles résistants au feu analyse la croissance, due aux réglementations élevées en matière de sûreté et de sécurité dans les pays développés et en développement.

Les câbles résistants au feu, également connus sous le nom de câbles d’intégrité de circuit (CI), sont des câbles qui peuvent maintenir l’intégrité du circuit pendant une période de temps définie lors d’un incendie. Ces câbles ont généralement des gaines souples et un conducteur solide. Lorsque ce câble est exposé à des températures élevées, le matériau isolant souple et flexible du câble change et forme un isolant résistant au feu pour protéger les conducteurs. Ces câbles sont spécialement conçus pour fournir l’alimentation et le contrôle auxiliaire des systèmes d’alarme incendie, d’alarme vocale et d’éclairage de secours.

Ce rapport sur le marché des câbles résistants au feu fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des câbles résistants au feu, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des câbles résistants au feu sont Prysmian Group, Nexans SA, Elsewedy Electric, TPC Wire & Cable Corp., Relemac Technologies Pvt. Ltd, RR Kabel, RSCC Wire and Cable, Cleveland Cable Company, Universal Cable (M) Berhad, Cavicel SpA, Helkama Bica., Idemitsu Kosan Co. Ltd., COSMO ENERGY HOLDINGS Co. Ltd., Fineway Inc., Valero Marketing et Supply Company, Applus+, Eurofins Scientific, North Central Electric., Eland Cables, Industrial Tests, Inc., CPRI, India et RN Electronics Ltd, entre autres.

Portée du marché mondial des câbles résistants au feu et taille du marché

Le marché des câbles résistants au feu est segmenté en fonction du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des matériaux, le marché des câbles résistants au feu est segmenté en chlorure de polyvinyle (PVC), caoutchouc éthylène propylène isolé (EPR), polyéthylène réticulé (XLPE), faible dégagement de fumée sans halogène (LSZH) et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des câbles résistants au feu est segmenté en construction, construction et fabrication d’énergie automobile et de transport.

Les propriétés électriques et mécaniques des câbles résistants au feu sont excellentes. L’adoption croissante de câbles résistants au feu dans le secteur du bâtiment et de la construction, ainsi que le renforcement des réglementations en matière de sûreté et de sécurité dans toutes les zones géographiques, stimulent la croissance du marché. En outre, la sensibilisation croissante à la sécurité incendie, l’industrialisation et l’urbanisation rapides et la mise en œuvre de réglementations de sécurité incendie par les gouvernements du monde entier ont stimulé la demande de câbles résistants au feu. Augmentation de la demande de câbles résistants au feu de la part des industries du bâtiment et de la construction, renforcement des lois sur la sûreté et la sécurité dans toutes les régions et augmentation de la production d’électricité

La maintenance du réseau, le remplacement des infrastructures, la conversion des lignes aériennes en lignes souterraines et l’expansion du réseau ferroviaire mondial devraient stimuler la demande de câbles résistants au feu dans les années à venir.

Cependant, les réglementations strictes régissant les émissions de composés organiques volatils des solvants pétrochimiques peuvent limiter la croissance du marché. La volatilité des prix des matières premières constituerait un sérieux obstacle à la croissance du marché. Le coût élevé des câbles résistants au feu peut résister à la croissance de son marché.

