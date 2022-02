Marché des bus 2022 – Technologie future, stratégie commerciale et analyse des risques, opportunités et défis rapport sur le marché jusqu’en 2028

L' » Analyse du marché mondial des bus jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des bus avec une segmentation détaillée du marché par type, type de carburant, application et géographie. Le marché mondial des bus devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des bus et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

AB-Volvo

Alexander Dennis Limitée

Anhui Ankai Automobile Co., Ltd

Ashok Leyland Ltd

Daimler SA

Tata Motors Limited ADR

TRATON SE

Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.

Groupe Yutong

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Le marché des bus devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs déterminants tels que l’accent croissant du gouvernement sur l’amélioration des réseaux de transport public couplé à la croissance du service de bus à la demande. De plus, le segment des bus électriques connaît une forte demande en raison des préoccupations actuelles concernant la pollution. Cependant, la croissance des services de réservation de taxi en ligne pourrait freiner la croissance du marché mondial des bus au cours de la période de prévision. D’autre part, la croissance de l’industrie du tourisme devrait générer d’importantes opportunités pour les acteurs opérant sur le marché des bus au cours des prochaines années.

La segmentation dans cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire approfondie et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché est également segmenté sur la base de la technologie offerte par les principaux acteurs du secteur afin de comprendre les terminologies spécifiques au marché largement utilisées. Ainsi, nous avons intégré les segments de la recherche et avons finalisé la segmentation du marché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des bus

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle le bus et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

Le scénario de rapport d’étude de marché Insight Bus comprend: –

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des autobus selon le type, le type de produits, le service et la géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre deux), soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial Bus.

Le chapitre trois présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre quatre fournit en outre une analyse PEST pour chaque région.

Le chapitre cinq met en évidence la dynamique clé de l’industrie sur le marché Autobus, y compris les facteurs qui stimulent le marché, la dissuasion dominante, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures. L’analyse d’impact de ces moteurs et contraintes est également abordée dans cette section.

Le chapitre six examine le scénario du marché mondial Bus, en termes de revenus historiques du marché, et les prévisions jusqu’en 2028.

Les chapitres sept à dix traitent des segments du marché des bus par type, type d’application, service et géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils couvrent les prévisions de revenus du marché et les facteurs qui stimulent et régissent la croissance.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des bus en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2017 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des bus de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluer les partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influant sur la croissance du marché de Lane Keep Bus aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région et segment; positions sur le marché régional ; les opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

