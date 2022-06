Marché des brosses de nettoyage électroniques 2021 Développements récents, données segmentées et analyse des données d’exploitation commerciale d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des brosses de nettoyage pour appareils électroniques devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2030 . Une brosse de nettoyage électronique est une petite brosse utilisée pour nettoyer les appareils électriques. La vie des gens est devenue de plus en plus étroitement liée à divers produits électroniques à mesure que la technologie et les niveaux économiques se sont améliorés. Les gadgets électroniques accumulent beaucoup de poussière dans leurs nombreuses interfaces et trous après avoir été utilisés pendant un certain temps. La sensibilité et la durée de vie des produits électroniques sont affectées par la poussière, et les brosses de nettoyage électroniques peuvent aider à résoudre ces problèmes. La prolifération croissante de l’électronique grand public stimulera considérablement la demande sur le marché des brosses de nettoyage pour l’électronique.

De plus, l’Asie-Pacifique représente la plus forte croissance du TCAC de 2022 à 2030 en raison de l’adoption croissante des smartphones et des tablettes et de la vaste base de population de la région. De plus, l’augmentation des avancées technologiques ainsi que la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région favorisent la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché des brosses de nettoyage électroniques

Le COVID a massivement affecté les activités industrielles dans le monde entier. La production de brosses de nettoyage électroniques a été arrêtée et une perturbation de la chaîne d’approvisionnement a également été constatée. Cependant, les gens passent leur temps à la maison, ce qui augmente les ventes d’électronique. Le passage massif aux activités en ligne qui nécessitent des équipements électroniques a donné lieu à l’industrie des appareils informatiques personnels (PCD), augmentant ainsi la demande pour le marché des brosses de nettoyage électroniques.

Portée du marché des brosses de nettoyage électronique

L’étude classe le marché des brosses de nettoyage électroniques en fonction du type de produit et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Poils d’animaux

Cheveux artificiels

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Commercial

Résidentiel

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment résidentiel devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Le segment résidentiel représentait la part de marché la plus élevée en 2021. La popularité croissante et l’abordabilité de l’électronique grand public ont entraîné une expansion segmentaire du marché des brosses de nettoyage pour l’électronique. Les ordinateurs portables et les ordinateurs portables de jeu sont utilisés depuis longtemps pour les applications d’entreprise haut de gamme. En raison de l’acceptation croissante des cultures de travail à domicile (WFH) et d’apprentissage à domicile (LFH), la vente de PC de jeu, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables a explosé dans les pays émergents. Les ordinateurs portables/notebooks de jeu sont très demandés dans les segments résidentiels. La génération Y, en particulier les étudiants et les professionnels en activité, préfère investir dans des ordinateurs portables/portables de jeu pour l’informatique haut de gamme et le multitâche, ce qui stimule la croissance segmentaire.

Acteurs clés du marché sur le marché des brosses de nettoyage électroniques