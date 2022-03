Marché des bouteilles d’oxygène médical : analyse de l’industrie mondiale et évaluation des opportunités 2022-2029 | Principaux fournisseurs clés – Invacare, Inogen, ResMed, Airgas

Présentation du marché mondial des bouteilles d’oxygène médical :

Le rapport d’enquête sur le marché des bouteilles d’oxygène médical a été préparé avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le chapitre sur la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour effectuer cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement anticiper la réduction des risques et des échecs grâce au rapport d’étude gagnant sur le marché des bouteilles d’oxygène médical.

Le rapport fiable sur le marché des bouteilles d’oxygène médical explique une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits des principaux fournisseurs et leurs stratégies commerciales à l’aide de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués spécifiquement dans le rapport. Les statistiques sont indiquées sous forme graphique dans le rapport pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Le rapport implique une variété d’étapes pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données. Le rapport convaincant sur le marché des bouteilles d’oxygène médical évalue le marché potentiel pour l’introduction d’un nouveau produit sur le marché.

Le marché mondial des bouteilles d’oxygène médical à 6 194,94 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,76 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la bouteille d’oxygène médical est le récipient en acier trempé utilisé pour maintenir l’oxygène à haute pression. Les bouteilles d’oxygène sont généralement utilisées à des fins médicales ou de diagnostic. Il contient de l’oxygène à haute pression ou sous forme liquide et est utilisé en cas d’urgence médicale. Les bouteilles d’oxygène sont également disponibles en différentes tailles en fonction de l’utilisation.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des bouteilles d’oxygène médical sont la sensibilisation croissante des personnes et des patients aux avantages associés à l’utilisation d’une bouteille d’oxygène médical, l’augmentation des problèmes respiratoires dus aux maladies et la sensibilisation de la population aux soins de santé personnels.

Le marché mondial des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’utilisateur final, de la taille, du type de bouteille, de l’application et de la région.

Sur la base du produit, le marché des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en concentrateur et bouteilles d’oxygène portables, concentrateur et bouteilles d’oxygène fixes et concentrateur et bouteilles d’oxygène.

Sur la base de la technologie, le marché des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en flux continu et flux pulsé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en soins à domicile et non à domicile.

Sur la base de la taille, le marché des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en 10L, 40L, 50L et 100L.

Sur la base du type de bouteille, le marché des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en fixe et portable.

Sur la base de l’application, le marché des bouteilles d’oxygène médical est segmenté en salle d’urgence, salle d’opération, service respiratoire et ménage.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord est susceptible de dominer le marché des bouteilles d’oxygène médical. Une augmentation du graphique des cas de COVID-19 et un déplacement de la population ayant des problèmes respiratoires sont le facteur clé de la croissance du marché des bouteilles d’oxygène médical dans cette région. Le marché de l’APAC devrait afficher un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison d’une augmentation des cas de maladies chroniques et infectieuses parmi une population plus large.

Objectifs du marché mondial des bouteilles d’oxygène médical:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Cylindre d’oxygène médical

2 Analyser et prévoir la taille du marché Cylindre d’oxygène médical, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché Cylindre d’oxygène médical pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché Cylindre d’oxygène médical en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Cylindre d’oxygène médical

Les principaux fabricants clés sont : Koninklijke Philips NV, Invacare Corporation, Nidek Medical Products, Inc., Inogen, Inc., Messe Düsseldorf GmbH, ResMed, DeVilbiss Healthcare LLC, Airgas Inc, Messer Group GmbH, OrientMEd International, TECNO-GAZ SpA, Allied Healthcare Products Inc, Praxair Inc., ROYAX, AirGenics Inc, Air Products Inc, Luxfer Gas Cylinders, Cramer Decker Medical, Catalina Cylinders, Bright Medi-Weld Appliances et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Cylindre d’oxygène médical dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des bouteilles d’oxygène médical: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Cylindre d’oxygène médical par régions

5 Analyse du marché mondial Cylindre d’oxygène médical par type

6 Analyse du marché mondial Cylindre d’oxygène médical par applications

7 Analyse du marché mondial Cylindre d’oxygène médical par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Cylindre d’oxygène médical

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Cylindre d’oxygène médical 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

