Marché des bouchons d’oreilles enregistrant un TCAC de 10,4%

L’étude de marché des bouchons d’oreille réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Earplug Market – Global Analysis and Forecast to 2025», le marché mondial des bouchons d’oreille devrait atteindre 1 331,6 millions de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision. 2018 à 2025.

Le rapport segmente le marché mondial des BOUCHONS D’OREILLES en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des BOUCHONS D’OREILLE examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des bouchons d’oreille : 3M COMPANY, DYNAMIC EAR COMPANY, HONEYWELL INTERNATIONAL INC., LIBERTY GLOVE & SAFETY INC., MCCORDICK GLOVE & SAFETY, MCKEON PRODUCTS, INC., MOLDEX-METRIC, INC., PROTECT EAR USA , UVEX WINTER HOLDING GMBH& CO.KG, LABORATOIRES WESTONE

Il a été enregistré que l’exposition professionnelle au bruit cause une perte auditive chez environ 7 à 21 % des travailleurs dans le monde, et par conséquent, la perte auditive induite par le bruit (NIHL) est devenue un problème de santé notable avec des conséquences économiques à l’échelle mondiale. L’augmentation significative du NIHL par le bruit professionnel alimente ainsi l’adoption des HPD tels que les bouchons d’oreille, dans les régions en développement comme dans les régions développées. En outre, l’augmentation considérable du nombre d’employés dans les secteurs de la construction et de la fabrication a également contribué à la croissance du marché mondial des bouchons d’oreille.

Principales conclusions de l’étude :

Du point de vue de la croissance, le Japon dans la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance du TCAC le plus lucratif de 15,7 % au cours de la période de prévision

Le segment de la fabrication représentait la plus grande part de marché en 2017, et il devrait être le segment à la croissance la plus rapide du marché des bouchons d’oreille au cours de la période de prévision.

La réduction du bruit dans le segment des applications a dominé le marché des bouchons d’oreille en 2017 et devrait également créer des opportunités commerciales lucratives

Le segment des bouchons d’oreille en mousse est le type d’utilisateur final le plus important, cependant, le segment du silicium devrait stimuler les activités des acteurs du marché opérant sur le marché des bouchons d’oreille.

Le marché mondial des bouchons d’oreille a été segmenté comme suit :

MARCHÉ MONDIAL DES BOUCHONS D’OREILLE – TYPE

Bouchons d’oreille en silicone Bouchons d’oreille en mousse

moulés sur mesure

MARCHÉ MONDIAL DES BOUCHONS D’OREILLE – APPLICATION

Sommeil

Réduction du bruit

Natation

Voyage

Autre

MARCHÉ MONDIAL DES BOUCHONS D’OREILLE – PAR UTILISATEUR FINAL

Fabrication

Construction

Militaire

Foresterie

Santé

Exploitation minière

Divertissement

Autres

Segmentation du marché des bouchons d’oreille par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

