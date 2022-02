Marché des bonbons avec analyse, étude technologique, stratégies concurrentielles, investissement dans de nouveaux projets et prévisions 2028

Marché mondial des bonbonsLe rapport de recherche 2022-2029 est la dernière étude publiée par Data Bridge Market Research évaluant le marché, mettant en évidence les opportunités, l’analyse du côté des risques et s’appuyant sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport présente une évaluation approfondie de Candy, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. L’étude fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs, les capacités, les technologies et sur l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial des bonbons. Ce rapport accentue la taille du marché, la part, la demande, les revenus, les tendances régionales changeantes,

Le marché mondial des bonbons devrait croître à un taux de croissance de 4,37 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des bonbons. Cette augmentation de la valeur marchande des bonbons peut être attribuée à divers facteurs tels que l’augmentation des innovations de produits par les principaux acteurs, l’augmentation constante de la population des jeunes et des enfants et l’augmentation du revenu personnel disponible.

Les bonbons sont généralement de nature sucrée et leur ingrédient principal est donc le sucre . Des édulcorants naturels et des édulcorants synthétiques sont utilisés dans les bonbons. Les bonbons sont considérés comme un type de confiserie. Une grande variété de bonbons est disponible sur le marché en ce qui concerne les saveurs, les formes et les tailles. Certains des exemples courants de bonbons sont les gommes, les gelées, le nougat, le caramel et les caramels.

L’occidentalisation croissante, la modernisation et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des bonbons. La population jeune en constante augmentation, la croissance et l’expansion de l’industrie de la confiserie et la popularité croissante du chocolat noir sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché des bonbons. Le comportement impulsif des consommateurs a encore poussé les fabricants à favoriser la disponibilité à grande échelle de différentes variétés de bonbons sur le marché. De nombreuses célébrations de festivals à travers le monde créeront également des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices sur le marché des bonbons à long terme. La préférence pour les douceurs après le repas ouvrira davantage la voie à la croissance du marché des bonbons.

Analyse concurrentielle : marché mondial des bonbons

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des bonbons sont THE HERSHEY COMPANY, Nestle, Meiji Holdings Co., Ltd., General Mills Inc., Mondel� »z International, Kellogg NA Co, Mars, Incorporated, pladis global, LOTTE CONFECTIONARY CO.LTD., August Storck, Perfetti Van Melle, HARIBO of America, Inc, Arcor, Ferrero, Cloetta, Sweet Candy Company., THE BANG CANDY COMPANY, Quality Candy Company, Muskoka Candy Company, The Ferrero Group., palmer- bonbons., SUGARFINA INC., Jelly Belly Candy Company et autres.

