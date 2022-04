Marché des boissons santé 2022 Demande mondiale et tendances émergentes d’ici 2030 – Britvic PLC, Danone, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia plc, Hain Celestial, Keurig Dr Pepper Inc

Un nouveau rapport d’Absolute Markets Insights offre une vasteMarché mondial des boissons santéévaluations tenant compte de l’importance, des projections et des offres d’identification de données complètes et stratégiques sur les choix de vie et fournissent efficacement un degré élevé de clarté industrielle. L’étude propose des moteurs clés qui stimulent la croissance du marché des boissons santé. Les informations contenues dans ce rapport aident les acteurs du marché à planifier des stratégies pour gagner en présence sur le marché. La recherche décrit également les contraintes du marché ainsi que les opportunités mentionnées pour aider les acteurs du marché à prendre de nouvelles mesures en déterminant le potentiel dans les régions inexploitées.

Principaux acteurs influençant le marché des boissons santé:Britvic PLC, Danone, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia plc, Hain Celestial, Keurig Dr Pepper Inc., Maspex, Monster Energy Company, Nestlé, PepsiCo Inc., Primo Water Corporation, Rakyan Beverages, RED BULL, REG, SUJA LIFE , LLC, The Coca-Cola Company, The Kraft Heinz Company et Upbeat

Le rapport couvre les développements clés du marché des boissons santé en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché s’attendent à des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante pour le marché des boissons santé sur le marché mondial. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour toutes les régions considérées dans le rapport sur le marché mondial des boissons santé.

L’étude a classé le marché en segments, y compris le type de produit, l’application, etc. Chaque segment est évalué en fonction de sa part et de son taux de croissance. Par ailleurs, les analystes ont étudié les régions potentielles qui pourraient s’avérer valorisantes pour les constructeurs dans les années à venir. L’analyse régionale comprend des prévisions fiables sur la valeur et le volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir des connaissances approfondies sur l’ensemble du secteur. Outre la ventilation par segment, le rapport est très structuré en une étude par région. L’analyse régionale des chercheurs met en évidence les régions clés et leurs pays dominants représentant une part de revenus substantielle sur le marché des boissons santé. L’étude aide à comprendre comment le marché se comportera dans la région respective, tout en mentionnant également les régions émergentes en croissance avec un TCAC important.

Objectifs de l’étude de ce rapport :

Aperçu détaillé du marché.

Évolution de la dynamique du marché de l’industrie.

Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur.

Tendances et développements récents de l’industrie.

Paysage concurrentiel du marché.

Stratégies des principaux acteurs et offres de produits.

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse.

Une perspective neutre vis-à-vis de la performance du marché.

L’information des acteurs du marché pour pérenniser et renforcer leur empreinte.

Marché mondial des boissons santé :

Par type

Produits laitiers et substituts laitiers/Boissons à base de plantes

Lait frais/naturel

Lait aromatisé

Yaourt à boire

Autres

Boissons fonctionnelles

Boissons énergisantes

Boissons sportives

Boissons enrichies en nutriments

Boissons protéinées

Autres boissons fonctionnelles

Eau fonctionnelle

Autres

Par demande

Santé cardiaque

Gestion du poids

Sports et remise en forme

Santé des os et des articulations

Santé immunitaire

Santé digestive

Santé du cerveau

Stress et Fatigue

Énergie

Autres

Par groupe de consommateurs

Nourrissons

Enfants

Adolescents

Adultes

Âgé

Par canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Magasins spécialisés

Pharmacies

Clubs sportifs et gymnases

Dépanneurs

Supermarché et Hypermarché

Autres

