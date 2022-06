Marché des boissons probiotiques 2022 Tendances actuelles, segmentation, acteurs clés et analyse de l’industrie 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Boisson probiotique . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les boissons probiotiques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des boissons probiotiques était de 14,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des boissons probiotiques devrait atteindre 26,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1059

Facteurs influençant le marché

Les probiotiques sont des bactéries et des levures bénéfiques vivantes présentes naturellement dans le corps humain. Les boissons probiotiques aident au maintien d’un équilibre bactérien sain dans l’estomac, ce qui présente de nombreux avantages pour la santé. Ses avantages comprennent une meilleure digestion, une perte de poids et une fonction immunitaire saine. Lorsqu’elles sont bues quotidiennement, les boissons améliorent le transit intestinal et l’absorption des nutriments et améliorent la santé mentale des personnes. Depuis, la santé intestinale a été liée à l’humeur et à la santé mentale dans de nombreuses études. En outre, il aide également à soulager la dépression, l’anxiété, le TOC et l’autisme, ce qui contribuera à la croissance du marché des boissons probiotiques au cours de la période d’étude.

La prise de conscience croissante des avantages prometteurs pour la santé des boissons probiotiques alimentera la croissance du marché. De plus, la prévalence croissante des troubles anxieux augmentera également la demande de boisson probiotique pendant la période d’étude. D’un autre côté, les coûts et les investissements élevés associés à une boisson probiotique peuvent limiter la croissance du marché pendant la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, la demande de boissons probiotiques a fortement augmenté. La croissance des ventes de boissons probiotiques est attribuée à l’inclinaison croissante vers les pratiques de gestion préventive de la santé. De plus, la pandémie a considérablement augmenté les coûts des soins de santé, ce qui contribuera à la croissance du marché des boissons probiotiques. Parmi les autres facteurs qui ont influencé la croissance du marché des boissons probiotiques, citons la croissance du fardeau des maladies, une sensibilisation accrue des consommateurs et la contribution du secteur du commerce électronique. Les entreprises ont également lancé divers produits qui peuvent profiter aux consommateurs. Par exemple, Meluka Australia a dévoilé son nouveau produit nommé Miel de Meluka et tonique probiotique en avril 2020. Ainsi, de telles innovations ont fait avancer le marché des boissons probiotiques.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1059

Analyse régionale

Le marché des boissons probiotiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. Cela est dû à la consommation croissante de yaourts et d’aliments fermentés, riches en probiotiques. Le yogourt à boire et d’autres boissons probiotiques gagnent également du terrain dans la région en raison de la sensibilisation croissante à ses bienfaits pour la santé. La région détient également la plus grande population, ce qui stimulera la demande d’une boisson probiotique au cours de la période d’étude. En dehors de cela, la présence de divers acteurs locaux, tels que le Mengniu Party, contribuera à la croissance du marché des boissons probiotiques.

Concurrents sur le marché

• Amul

• PepsiCo

• NextFoods

• Harmless Harvest

• Bio-K Plus International Inc.

• Fonterra Co-operative Group

• Lifeway Foods, Inc.

• Nestlé SA

• Chobani, LLC

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des boissons probiotiques se concentre sur le produit, le canal de distribution et la région.

Perspectives des produits

• À base de produits laitiers • Perspectives des canaux de distribution

à base de plantes • Hors ligne • En ligne





Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1059

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1059

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/