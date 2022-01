Marché du rhum artisanal 2022: analyse de l’industrie COVID-19, tendances futures, croissance du marché et prévisions 2028

Le rapport Craft Rum Industry fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché du rhum artisanal est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Le rhum est le plus ancien spiritueux distillé, commençant son histoire dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, puis gagnant en popularité en Nouvelle-Angleterre, fabriquant et dégustant maintenant du rhum dans le monde entier. Le rhum artisanal devient de plus en plus un favori des connaisseurs de spiritueux alors que les distillateurs continuent de conduire l’expérimentation dans la catégorie et de pousser la premiumisation.

Principaux acteurs clés :-Bacardi Limited, Suntory Holdings Limited, Diageo, Maine Craft Distilling, LLC, Charles Merser & Co., Drum & Black Rum Company, Wicked Dolphin Rum, Domaines Ellam et Arizona Craft Beverage, Belize Spirits Marketing, Inc., Rockstar Spirits Ltd.

L’engouement croissant des acheteurs de la génération Y pour l’authenticité des boissons alcoolisées a stimulé l’industrie des spiritueux, y compris le rhum. De plus, le nombre croissant d’expéditions de produits dans l’organisation attire de nouveaux clients et augmente le marché pour les marchandises. Les progrès des marchandises par le biais des médias sociaux et des magazines de journaux ont un effet positif sur la croissance du marché au niveau mondial. En raison de sa saveur douce, de sa haute qualité et de son goût authentique, les consommateurs préfèrent le rhum ancien au rhum commercial. Les fabricants de spiritueux artisanaux produisent généralement à petite échelle et ont une approche pratique du processus.

Le rapport met en évidence les principales stratégies de croissance adoptées par ces acteurs de l’industrie du rhum artisanal, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial du rhum artisanal est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché mondial du rhum artisanal est segmenté en rhum blanc, rhum noir, rhum doré et rhum épicé. Sur la base des applications, le marché mondial du rhum artisanal est segmenté en magasins de bouteilles, bars, en ligne, restaurants et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du rhum artisanal du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du rhum artisanal dans ces régions.

