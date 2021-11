Marché des biosimilaires Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des biosimilaires; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des biosimilaires de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le rapport Marché des biosimilaires de classe mondiale aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant le développement du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, le marketing, la promotion et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport avec des connaissances cohérentes donnent aux entreprises une idée claire de ce qui est déjà disponible, de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser le concurrent. Cette étude de recherche aide également les entreprises à comprendre les différents moteurs et contraintes ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des biosimilaires devrait connaître un TCAC sain de 27,45% au cours de la période prévisionnelle 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à la fréquence croissante du traitement de la gamme des maladies chroniques et à leur prévention.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des biosimilaires sont Sandoz International GmbH, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Mylan NV, Samsung BioLogics., Amgen Inc, Biocon, Celltrion Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Pfizer Inc, EMD Serono, Inc., Genentech, Inc, WOCKHARDT., Stada Arzneimittel et autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des biosimilaires est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché biosimilaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des biosimilaires par type de produit (IRM, CT, PET, EEG, EMG, MEG, TCD, ICP, électrodes, capteurs, gels, câbles), application (diagnostic, thérapeutique), procédure (invasive, non invasive), maladie ( TCC, AVC, démence, épilepsie), utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026 ;

Définition du marché : marché mondial des biosimilaires

Les biosimilaires sont utilisés pour enregistrer l’action électrique produite par le cerveau humain. Ils présentent une complexité moléculaire élevée et sont assez sensibles aux changements dans les procédés de fabrication. Le dispositif EEG comprend l’utilisation d’électrodes pour suivre les signaux électriques dans le cerveau de la personne et pour vérifier les anomalies dans les signaux cérébraux acquis. Ils sont moins chers que les agents biologiques d’origine car ils n’ont pas besoin de subir un processus de développement clinique intensif.

Facteurs de marché

L’incidence croissante des troubles neurologiques au sein de la population stimule la croissance du marché

La demande croissante d’appareils EEG dans les hôpitaux et les centres de diagnostic stimule le marché

L’incidence croissante des lésions cérébrales traumatiques agira également comme un moteur de marché majeur

Les prix abordables du médicament biosimilaire sont un autre facteur important qui stimule le marché

Contraintes du marché

Le prix élevé des appareils complexes de surveillance du cerveau freinera la croissance de ce marché

Des politiques de remboursement défavorables freineront la croissance du marché

Les coûts de fabrication élevés limitent la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des biosimilaires

Par type de produit

scanners IRM

scanners tomodensitométriques

Scanners TEP

Biosimilaire (EEG)

Appareils d’électromyographie (EMG)

Appareils MEG

Appareils TCD

Moniteurs de pression intracrânienne (ICP)

Électrodes

Capteurs

Gels

Câbles

Par procédure

Envahissant,

Non invasif

Par maladie

TBI

Accident vasculaire cérébral

Démence

Épilepsie

Par indication

Communication interauriculaire (ASD)

Communication interventriculaire (VSD)

Brevet Foramen Ovale (PFO)

Sténose de la valve aortique

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de diagnostic

Développements clés sur le marché :

En mai 2019, STADA Arzneimittel AG a conclu un partenariat avec Xbrane Biopharma AB pour le développement potentiel et la formulation d’une stratégie pour leur biosimilaire, formant des collaborations de commercialisation autour des biosimilaires précliniques de Xbrane Xcimzane et Xdivane et d’autres biosimilaires. Ce partenariat les aidera à élargir leur portefeuille et à renforcer leur position sur le marché.

En octobre 2018, Mundipharma a annoncé son acquisition avec Cinfa Biotech, renforçant ainsi sa position sur le marché des biosimilaires. Ils prévoient de développer des biosimilaires qui continueront d’être abordables pour les systèmes de santé. Cette acquisition profitera à Mundipharma pour renforcer son portefeuille de produits, maximiser ses profits et se développer à l’échelle mondiale.

