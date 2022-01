Marché des bioréacteurs à usage unique Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Le rapport Marché des bioréacteurs à usage unique met à disposition les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie et l’analyse du marché international. Selon ce rapport, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce document de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Il donne également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions. Le marché souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

Le marché mondial des bioréacteurs à usage unique devrait passer de sa valeur initiale estimée de 1,19 milliard USD à une valeur estimée de 5,35 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 20,67 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux innovations et aux progrès du marché qui ont entraîné le lancement de nouveaux produits.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-single-use-bioreactors-market

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des bioréacteurs à usage unique, peu sont Merck KGaA ; CESCO BIOENGINEERING CO., LTD. ; GENERAL ELECTRIC; Solida Biotechnology GmbH; Applikon Biotechnologie ; Danaher; Celltainer ; Pierre Guerin; Cellexus Ltd ; Esco Micro Pte Ltd. ; Thermo Fisher Scientific ; Sartorius AG ; Eppendorf AG; Distek, Inc. ; PBS Biotech, Inc. ; PARKER HANNIFIN CORP ; ABEC et DCI-Biolafitte.

Définition du marché :

Les bioréacteurs à usage unique sont des dispositifs médicaux utilisés dans la production/fabrication de médicaments et de produits biopharmaceutiques destinés à n’être utilisés qu’une seule fois avant d’être éliminés. Le revêtement à l’intérieur de ces bioréacteurs qui entre en contact avec la culture cellulaire lors du processus de fabrication est composé de plastique et consiste en un sac jetable pour stocker et contenir la culture cellulaire, qui est jeté après un usage unique.

Analyse concurrentielle : marché mondial des bioréacteurs à usage unique

Le marché mondial des bioréacteurs à usage unique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des bioréacteurs à usage unique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des bioréacteurs à usage unique par produit (systèmes de bioréacteurs à usage unique, sacs de média, assemblages de filtration, autres), type (bioréacteur à usage unique à réservoir agité, bioréacteur à usage unique induit par vague, bioréacteur à usage unique à colonne à bulles, autres), type de cellule (cellules de mammifères, cellules bactériennes, cellules de levure, autres), type de molécule (MABS, vaccins, cellules souches, cellules génétiquement modifiées, autres), application (R&D, bioproduction, développement de processus), utilisateur final (laboratoires de R&D et départements, fabricants biopharmaceutiques), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché

Augmentation de la demande et de la préférence des bioréacteurs à usage unique en raison de leur nature rentable et de la fourniture de résultats précis ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Augmenter les avantages associés à l’utilisation du produit car il ne nécessite pas de nettoyage de l’équipement et peut être éliminé après son utilisation, ce qui réduit la maintenance et les temps d’arrêt de la fabrication ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché

Exigence d’achats fréquents et répétés à coût élevé du produit ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Les préoccupations liées à la réglementation et à la normalisation des composants ainsi que du produit global devraient freiner la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, la filiale de Danaher, Pall Corporation, a annoncé le lancement d’un nouveau bioréacteur à usage unique. Le produit appelé « Allegro STR 50 L » est un bioréacteur à cuve agitée à usage unique offrant une facilité d’utilisation améliorée et une assurance du processus de fabrication synonyme de la série Allegro STR.

En mars 2018, Sartorius AG a annoncé le lancement d’un nouveau système de bioréacteur parallèle automatisé lors de la conférence BPI West 2018 qui s’est tenue à San Francisco, aux États-Unis, du 19 au 22 mars 2018. Le produit appelé « ambr 250 haut débit (ht) perfusion ”, est déjà assemblé avec tous les composants nécessaires et importants.

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-single-use-bioreactors-market

Segmentation : marché mondial des bioréacteurs à usage unique

Par produit

Systèmes de bioréacteur à usage unique Jusqu’à 10L 11-100L 101-500L 501-1500L Au-dessus de 1500L

Sacs multimédias Sacs 2D Sacs 3D Autres

Ensembles de filtration

Autres Mélangeurs Connecteurs Tubes Capteurs Conteneurs Dispositifs et colonnes de purification Tuyaux



Par type

Bioréacteur à usage unique à cuve agitée

Bioréacteur à usage unique induit par les vagues

Bioréacteur à usage unique à colonne à bulles

Autres Réacteurs à usage unique avec disque perforé verticalement Réacteurs hybrides à usage unique



Par type de cellule

Cellules de mammifères

Cellules bactériennes

Des cellules de levure

Autres Cellules d’insectes Cellules végétales



Par type de molécule

Anticorps monoclonaux (MABS)

Vaccins

Cellules souches

Cellules génétiquement modifiées

Autres Facteurs de croissance Interférons Antisens Interférence ARN



Par demande

R&D

Bioproduction

Développement de processus

Par utilisateur final

Laboratoires & Départements R&D

Fabricants biopharmaceutiques

Par géographie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des bioréacteurs à usage unique sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com