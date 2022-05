Marché des biopesticides en Asie-Pacifique | L’industrie mondiale enregistrera une croissance significative dans un avenir proche jusqu’en 2028

Le marché des biopesticides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 323,25 millions USD. d’ici 2028. La demande de biopesticides augmente avec les préoccupations croissantes pour la santé environnementale et humaine, raison pour laquelle les agriculteurs sont plus enclins à opter pour des pesticides plus naturels et biologiques.

Les biopesticides sont des types de pesticides dérivés de matières naturelles comme les plantes, les animaux, les bactéries et certains minéraux. Par exemple, l’huile de canola et le bicarbonate de soude ont des applications pesticides et sont considérés comme des biopesticides. En avril 2016, il y avait 299 ingrédients actifs de biopesticides répertoriés et 1 401 homologations de produits biopesticides actifs. Il existe trois grandes catégories de biopesticides : les pesticides biochimiques, les pesticides microbiens et les phytoprotecteurs incorporés (PIP). Ces biopesticides sont généralement moins toxiques que les pesticides chimiques et n’affectent que le ravageur ciblé et les organismes étroitement apparentés.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biopesticides sont Syngenta Crop Protection AG, Bionema, Vegalab SA, STK bio-ag technologies, Andermatt Biocontrol AG, Koppert Biological Systems, Corteva, Bayer AG, Biobest Group NV, Certis USA LLC, Valent BioSciences LLC , Novozymes, BASF SE, IPL Biologicals Limited, Terramera Inc., Khandelwal Bio Fertilizer, Isagro, Gowan Company, Parry America, Inc., Barrix Agro Sciences Pvt Ltd, BioWorks Inc., Marrone Bio Innovations, FMC Corporation, UPL, Nufarm, Bioline AgriSciences ltd, Biofa GmbH, BioConsortia, Inc., McLaughlin Gormley King Company, W. Neudorff GmbH KG parmi d’autres acteurs nationaux.

Portée et taille du marché des biopesticides en Asie-Pacifique

Le marché des biopesticides est segmenté en six segments notables basés sur le type, la source, la forme, l’application, la catégorie et les cultures. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des biopesticides est segmenté en bioinsecticides, biofongisides, bionématicides, bioherbicides et autres. En 2021, le segment des bioinsecticides devrait dominer le marché en raison de la sensibilisation croissante des agriculteurs à la disponibilité des pesticides biologiques pour se débarrasser des insectes.

Sur la base de la source, le marché des biopesticides est segmenté en microbiens, biochimiques et insectes. En 2021, le segment des microbes devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de biopesticides spécifiques à des cibles facilement biodégradables et des préoccupations accrues concernant les dommages environnementaux chez les agriculteurs.

Sur la base de la forme, le marché des biopesticides est segmenté en sec et liquide. En 2021, le segment liquide devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de produits biopesticides faciles à utiliser avec une durée de conservation plus longue.

Sur la base de l’application, le marché des biopesticides est segmenté en application foliaire, fertirrigation, traitement des sols, traitement des semences et autres. En 2021, le segment des applications foliaires devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de produits d’application hautement efficaces qui offrent une large couverture et nécessitent moins d’interaction avec le sol.

Marché des biopesticides en Asie-Pacifique: l’analyse régionale comprend:

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Principaux faits saillants du rapport sur l’industrie :

Évaluation de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des biopesticides en Asie-Pacifique

Etude concluante sur la croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs et des contraintes spécifiques au marché

Une image complète du scénario concurrentiel du marché des biopesticides en Asie-Pacifique est décrite dans ce rapport.

Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux principales zones géographiques et à leurs pays.

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché Asie-Pacifique Biopesticides du point de vue de la valeur et du volume.

Rapport d'achat direct @

