Marché des bionématicides: tendances par pays, types et applications et prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial des bionématicides devrait atteindre 340,1 millions USD d’ici 2027, avec un taux de croissance de 17,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Accroître la mise en œuvre des bioinsecticides pour offrir de meilleures opportunités aux fabricants, car les bioinsecticides protègent les cultures et le sol sans compromettre la fertilité des sols et la qualité des cultures. L’utilisation croissante de bioinsecticides pour faire pousser des cultures plus saines constitue une opportunité pour le marché.

Segment de marché par fabricants, ce rapport couvre:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les bionématicides sont Bayer AG,, Monsanto Company, Syngenta AG, BASF SE, Dow AgroSciences LLC, FMC Corporation., Valent BioSciences LLC, Marrone Bio Innovations., , Syngenta, Certis USA LLC, , T.STANES & COMPANY LIMITED, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial et taille des bionématicides

Marché mondial des bionématicides, par type (microbiens et produits biochimiques), type de culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses et fruits et légumes), forme (sec, liquide), mode d’application (traitement des semences, traitement du sol, pulvérisation foliaire et autres ), Infestation (nématodes à galles, nématodes à kystes, nématodes des lésions et autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Pologne, Irlande, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

