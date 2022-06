Marché des biomatériaux orthopédiques: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2028

L’ère acharnée d’aujourd’hui exige que les entreprises soient équipées du savoir-faire des événements majeurs du marché et de l’industrie concernés. Pour acquérir le savoir-faire du paysage du marché, de la notoriété de la marque, des dernières tendances, des problèmes futurs possibles, des tendances de l’industrie et du comportement des clients, le meilleur rapport de recherche sur le marché des biomatériaux orthopédiques est très crucial. Ce rapport d’activité est complet et orienté objet, structuré avec le regroupement d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions de talents, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. Toutes les études et estimations impliquées dans la méthode d’analyse standard des études de marché font partie du rapport sur les biomatériaux orthopédiques.

Le marché mondial des biomatériaux orthopédiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour passer de 10 314,91 millions USD en 2020 à 16 279,79 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,87% dans ce qui précède. -période de prévision mentionnée.

Les biomatériaux orthopédiques sont le type de matériaux qui sont insérés dans le corps humain en tant que constituants de dispositifs conçus pour exécuter certaines fonctions biologiques en remplaçant ou en réparant divers tissus, tels que les os, les ligaments, le cartilage, les tendons et autres.

L'augmentation de la population gériatrique et l'augmentation des chirurgies liées aux blessures sportives ou aux accidents à travers le monde sont les principaux facteurs de croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante aux CVD et l'augmentation du revenu disponible devraient également être des facteurs importants propulsant la croissance du marché au cours de la période de prévision. On estime que le segment de la céramique et des verres bioactifs connaîtra une croissance saine au cours de la période de prévision en raison de la forte demande. Cependant, les politiques réglementaires strictes en matière d'approbation devraient freiner la croissance du marché. L'innovation et les développements importants tels que les implants imprimés en 3D devraient générer de nouvelles opportunités de croissance lucratives au cours de la période de prévision du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biomatériaux orthopédiques sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des biomatériaux orthopédiques sont Stryker, Zimmer Biomet, Wright Medical Group NV, DSM, Johnson & Johnson Private Limited, Exactech, Inc., Globus Medical, Medtronic, Covestro AG, Celanese Corporation, CRS Holdings Inc., Olympus Terumo Biomaterials Corporation, Berkeley Advanced Biomaterials., GELITA AG, Victrex plc. , CoorsTek Inc., Zeus Industrial Products, Inc, AB Specialty Silicones, Artoss, Inc., MATEXCEL et Mitsubishi Chemical America, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) séparément. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des biomatériaux orthopédiques et taille du marché

Le marché mondial des biomatériaux orthopédiques est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des biomatériaux orthopédiques est segmenté en métal et non métal.

Sur la base des matériaux, le marché des biomatériaux orthopédiques est segmenté en céramiques et verres bioactifs, polymères, ciments de phosphate de calcium et composites.

Sur la base de l’application, le marché des biomatériaux orthopédiques est segmenté en orthobiologie, implants orthopédiques, remplacement/reconstruction articulaire, viscosupplémentation et fixation tissulaire bio-résorbable.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des biomatériaux orthopédiques est divisé en hôpitaux, cliniques et autres.

Si vous optez pour le marché mondial des biomatériaux orthopédiques ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

