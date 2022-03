Marché des biomarqueurs neurologiques 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – Quanterix, Immunarray, QIAGEN

Synopsis du marché mondial des biomarqueurs neurologiques:

Le marché mondial des biomarqueurs neurologiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, les biomarqueurs neurologiques font référence aux biomarqueurs considérés comme des critères d’évaluation et de calcul d’une méthode ou d’un symptôme pour acquérir une réponse pharmacologique à un traitement spécifique. Ils sont largement utilisés pour identifier diverses maladies telles que l’autisme, la maladie de Parkinson et la dépression, entre autres. Le biomarqueur d’imagerie, le biomarqueur génomique, le biomarqueur protéomique et le biomarqueur métabolomique sont quelques-uns des types courants de biomarqueurs neurologiques.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des biomarqueurs neurologiques sont les progrès rapides dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, l’augmentation de la prévalence des maladies neurologiques à travers le monde, l’augmentation de l’utilisation des biomarqueurs neurologiques pour indiquer le processus biologique et pathogène normal à une intervention thérapeutique et augmentation des biobanques pour répondre aux besoins non satisfaits en oncologie, neurosciences et maladies cardiovasculaires.

Segmentation globale du marché Biomarqueurs neurologiques :

Sur la base du type, le marché des biomarqueurs neurologiques est segmenté en biomarqueur génomique , biomarqueur protéomique, biomarqueur d’imagerie, biomarqueur métabolomique et autres.

Sur la base de l’Indication, le marché des biomarqueurs neurologiques est segmenté en amyotrophie spinale, maladie de Parkinson, schizophrénie, maladie de Huntington, maladie d’Alzheimer, dépression et sclérose en plaques.

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché des biomarqueurs neurologiques est segmenté en stimulation magnétique transcrânienne, imagerie du tenseur de diffusion, IRM structurelle conventionnelle, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et tomographie par émission de positrons.

Sur la base des services, le marché des biomarqueurs neurologiques est segmenté en préparation d’échantillons, développement d’essais et validation et test de biomarqueurs.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des biomarqueurs neurologiques est segmenté en diagnostics cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche.

L’Amérique du Nord domine le marché des biomarqueurs neurologiques en raison de l’augmentation des dépenses de santé, et les fortes performances commerciales des diagnostics neurologiques aux États-Unis APAC devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et de l’augmentation de revenu disponible dans la région.

Principaux acteurs mondiaux :

Athéna Diagnostics, Inc Quantérix Immunarray Pvt. Ltd QIAGEN Laboratoires Bio-Rad, Inc BANYAN BIOMARKERS, INC Merck KGaA Hoffmann-La Roche SA Janssen Global Services, LLC Rivière Charles Surveillance avancée du cerveau, Inc. Neurosteer Quantérix Myriade RBM Abbott Thermo Fisher Scientific Inc.

Marché mondial des biomarqueurs neurologiques : Table des matières

