Marché des bioinsecticides 2022 Développement de l’industrie et prévisions de croissance jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyses that the bioinsecticides market will project a compound annual growth rate (CAGR) of 13.25% during the forecast period of 2022 -2029. Growing focus on high quality crop productivity especially in the developing economies, increasing rate of crop related diseases, growing government regulations on the use of synthetic agrochemicals, rising integration of advanced technology with the agricultural equipment and increasing industry competitiveness are the major factors attributable to the growth of bioinsecticides market.

Top Players Analysed in the Report are:

Some of the major players covered in the bioinsecticides market are BASF SE, Bayer AG, BIOBEST GROUP NV, Certis USA L.L.C, Novozymes, Marrone Bio Innovations, Syngenta, Nufarm, Som Phytopharma India Ltd., Valent BioSciences LLC, BioWorks Inc., Camson Biotechnologies Ltd, Andermatt Biocontrol AG, Kan Biosys Pvt. Ltd., Futureco Bioscience S.A., Kilpest India Ltd, BioSafe Systems, LLC., Vestaron Corporation, SDS Biotech K.K, NEOGEN Corporation and LANXESS among others.

Segmentation clé du marché :

Marché mondial des bioinsecticides, par type (insecticides naturels, agents pathogènes et parasites), type de culture (oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et grains et céréales), applications (traitement des semences, traitement des sols et pulvérisation foliaire), forme (sec et liquide), Insectes (insectes et acariens, chenilles et insectes du sol), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Pologne, Irlande, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

