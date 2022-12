Marché des biocides | Facteurs de croissance de l’industrie, types de plateformes et description géographique

Divers objectifs d’étude de marché ont été pris en compte lors de la préparation du rapport d’étude mondial sur le marché des pesticides à haute concentration . Ce rapport de marché fournit une estimation systématique des principaux défis en matière de ventes, d’importation/exportation ou de revenus auxquels toute entreprise pourrait être confrontée dans les années à venir. Cela peut également vous aider à déterminer sur quels marchés votre nouveau produit est susceptible d’être lancé et la meilleure façon de distribuer votre produit spécifique. Les principaux rapports sur le marché des pesticides mettent également en évidence les conditions générales du marché avec des estimations des parts de marché probables et des volumes de ventes.

Le marché des fongicides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision 2020-2027 et atteindra 9 793,9 millions USD d’ici 2027. La demande croissante des consommateurs en pesticides pour produire des cultures exemptes de parasites est à l’origine la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont The Lubrizol Corporation (une filiale de Berkshire Hathaway), BASF SE, Clariant, Cortec Corporation, Dow Chemical, AkzoNobel NV, Kemira, Raytheon, BWA WATER ADDITIVES, LANXESS, Albemarle Corporation, Lonza et Baker Hughes. … ., GE LLC Company, Buckman, Valtris Specialty Chemicals, Dalian Xingyuan Chemical Co., Ltd., Ecolab, Merck KgaA et Ques Industries, Inc. et d’autres sociétés nationales et étrangères.

Marché mondial des fongicides par type (composés halogénés, acides organiques, fongicides à base d’azote (composés d’ammonium quaternaire), composés métalliques, composés organosoufrés, fongicides phénoliques, autres), par type de produit (conservateurs, antiparasitaires, autres), par application (eau traitement, alimentaire) et boissons, chaudières industrielles et tours de refroidissement, soins personnels, préservation du bois, peintures et revêtements, HVAC, chaudières, pétrole et gaz, carburants, fluides métallurgiques, marine, plastiques, cuir, etc.), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, autres pays européens, Japon, Chine, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil,Argentine, Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) tendances et prévisions de l’industrie pour 2027

Certaines des questions clés que les parties prenantes et les professionnels doivent se poser pour étendre leur position sur le marché des biocides sont :

Q 1. Quelles régions offriront les opportunités d’ouverture de portes les plus lucratives du marché jusqu’en 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et comment les derniers scénarios affecteront-ils la croissance et les estimations du marché ?

Q 3. Quelles sont les opportunités de croissance les plus prometteuses pour le mouvement des vins en conserve en termes d’applications, de types et de secteurs ?

Q 4. Après 2022, quel segment du marché des biocides recevra le plus d’attention ?

Q 5. Qui sont les principaux acteurs du marché actuel et futur des fongicides ?

