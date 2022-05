Marché des bio-lubrifiants dans l’industrie mondiale par principales entreprises, type et application, pays et examens du paysage concurrentiel jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biolubrifiants connaîtra un TCAC de 6,10 % pour la période de prévision 2022-2029.

Croissance de la demande de biolubrifiants, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, utilisation croissante de biolubrifiants par un large éventail d’utilisateurs finaux verticaux tels que la production d’électricité, les aliments et les boissons, la fabrication de produits chimiques et d’autres industries d’utilisateurs finaux, et la poussée de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des biolubrifiants.

Les biolubrifiants sont les lubrifiants fabriqués à partir d’ingrédients biologiques tels que l’huile de tournesol, l’huile de colza, les graisses animales et autres. Les biolubrifiants sont fabriqués par modification chimique d’huiles végétales et sont donc de nature non toxique, écologique, biodégradable et renouvelable. L’augmentation de la demande de biolubrifiants par l’industrie automobile et des transports est à l’origine de l’accélération du taux de croissance du marché. La demande croissante de biolubrifiants dans les applications de métallurgie et de travail des métaux et la croissance et l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux dans les économies émergentes auront également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché. Sensibiliser aux avantages du bio-lubrifiant par rapport à d’autres lubrifiants ou alternatives,

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des biolubrifiants sont le groupe de sociétés Shell, BP, Chevron Corporation., Exxon Mobil Corporation., CASTROL LIMITED, FUCHS, Total, Green Earth Technologies, Inc., Magna International Pte Ltd., Polnox Corp., KLÜBER LUBRICATION INDIA Pvt. Ltd., MMXIX DSI Ventures, Inc., Biosynthetic Technologies, Carl Bechem Lubricants India Private Limited, CITGO Petroleum Corporation, ROCOL, RSC Bio Solutions., Albemarle Corporation., Emery Oleochemicals et PANOLIN AG, entre autres.

Portée du marché mondial des bio-lubrifiants et taille du marché

Le marché des biolubrifiants est segmenté en fonction de la matière première, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base de la matière première, le marché des biolubrifiants est segmenté en huile végétale et huile animale.

Sur la base de l’application, le marché des biolubrifiants est segmenté en huile hydraulique, fluides de travail des métaux, huiles pénétrantes, graisse, huile de transformateur, huiles de carter, huiles de moteur, fluide hydraulique d’ascenseur, huile de barre et de chaîne, lubrifiant pour arme à feu et autres.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des biolubrifiants est segmenté en production d’électricité, automobile et autres transports, équipement lourd, aliments et boissons, métallurgie et travail des métaux, fabrication de produits chimiques et autres industries d’utilisateurs finaux.

Cependant, l’insuffisance de la demande et de l’offre de matières premières en raison du confinement et de la volatilité de leurs prix posera un défi majeur à la croissance du marché. Le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement et les restrictions commerciales mondiales strictes freineront le taux de croissance du marché. En outre, les règles et réglementations gouvernementales strictes relatives à l’application de lubrifiants conventionnels entraveront également le taux de croissance du marché. Le coût de production élevé des biolubrifiants et la disponibilité à grande échelle d’alternatives à faible coût sur le marché limiteront également la portée de la croissance.

Analyse au niveau du pays du marché des bio-lubrifiants

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biolubrifiants sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Personnalisation disponible : marché mondial des bio-lubrifiants

Data Bridge Market Research est un leader du conseil et de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’importation, d’exportation et de zone grise, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

