Marché des batteries solaires 2022: aperçu de l’industrie, technologie clé, segments, analyse SWOT et recherche prévisionnelle 2030 | (TCAC) de 16,5 %

La taille du marché mondial des batteries solaires était de 119,4 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des batteries solaires devrait atteindre 381,4 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La batterie solaire est généralement composée de lithium-ion ou d’acide de plomb et est utilisée pour stocker l’énergie solaire et la décharger selon les besoins en énergie. Ces batteries sont de nature rechargeable et sont généralement utilisées dans les systèmes de cellules solaires pour stocker l’énergie excédentaire.

Facteurs influençant le marché

L’accent croissant mis sur le déploiement de solutions de stockage d’énergie durables stimulera la croissance du marché mondial des batteries solaires. En outre, le soutien croissant des organismes gouvernementaux pour promouvoir les sources d’énergie durables et réduire les taux de pollution contribuera à la croissance du marché mondial des batteries solaires.

La pénurie de combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon et d’autres ressources énergétiques fossiles, fera augmenter la demande d’énergies renouvelables basées sur la technologie. De plus, la mise en œuvre de systèmes de stockage de batteries solaires et les investissements croissants dans l’industrie accéléreront la croissance du marché.

La mise en œuvre de règles gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de carbone augmentera la demande de technologie photovoltaïque pour la production d’électricité. De plus, les stratégies innovantes des acteurs gouvernementaux pour surperformer bénéficieront à l’ensemble du marché des batteries solaires. Par exemple, Samsung a acquis Teleworld Solutions en 2020 dans le but de développer la communication sans fil de nouvelle génération. De plus, LG Chem a signé un accord avec China Shanshan en juin 2020 pour vendre son activité de polariseur LCD.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a entravé de nombreuses industries, et l’industrie des batteries solaires en faisait partie. En raison de la terreur croissante du virus, les gouvernements de divers pays touchés ont interdit les échanges internationaux et imposé un verrouillage complet dans leur pays. En conséquence, les unités de fabrication ont été confrontées à plusieurs obstacles, tels que l’indisponibilité des matières premières et de la main-d’œuvre. Ainsi, cela a affecté le marché mondial des batteries solaires.

Analyse régionale

Le marché des batteries solaires en Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide en raison de la croissance des investissements étrangers dans l’industrie de l’énergie solaire. De plus, l’industrialisation croissante et les lois strictes des organismes gouvernementaux pour limiter les émissions de carbone alimenteront la croissance du marché.

En outre, l’Europe devrait enregistrer une croissance significative grâce à la contribution des acteurs industriels locaux. Par exemple, l’un des opérateurs de stockage de batteries en Italie a reçu un contrat pour le stockage de batteries solaires de 95 MW en 2020. De plus, les pays de la région se concentrent fortement sur l’encouragement des enchères de capacité pour le stockage de batteries solaires. Ainsi, de tels progrès stimuleront la croissance du marché des batteries solaires au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

Adara

BMW

BYD

Carnegie Énergie propre

EnerSys

Kokam

Leclanché

Chimie LG

Maxwell Technologies

Puissance Primus

Samsung

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des batteries solaires se concentre sur le type, l’utilisateur final et la région.

Par type Outlook

Plomb-acide

Lithium-Ion

Batterie de débit

Autres

Par les perspectives de l’utilisateur final

Industriel

Commercial

Résidentiel

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

