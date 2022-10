Marché des batteries militaires (2021 à 2030) – Tendance croissante des produits à travers le monde

Marché des batteries militaires

Le marché mondial des batteries militaires devrait générer 3,3 milliards USD d’ici 20 30, avec un TCAC de 4%.

Le marché des batteries militaires est l’une des industries à croissance rapide aujourd’hui. En particulier dans les zones éloignées ou les frontières nationales, le renseignement de défense, les systèmes de surveillance et de reconnaissance sont principalement déployés et restent problématiques, se connectant via des réseaux sans fil et fournissant des données en temps réel. Par conséquent, le secteur de la défense a besoin d’avancées et de batteries longue durée en grande quantité. Actuellement, de nombreux investissements augmentent dans le développement de batteries à haute densité énergétique pour qualifier la capacité d’endurance de systèmes tels que les UAV, les UMV et les UGV. La récente analyse du marché des batteries militaires signifie que la batterie au plomb génère le plus grand TCAC au cours de la période de recherche.

Une cellule de batterie au plomb se compose de la cathode de plomb élémentaire et d’une anode en oxyde de plomb et est immergée dans une solution électrolytique d’acide sulfurique. Les batteries plomb-acide ont plus de propriétés de fourniture d’énergie et une bonne installation énergétique. On dit que la batterie nickel-cadmium forme un TCAC stable dans le délai imparti. Les cellules nickel-cadmium comprennent une cathode d’hydroxyde de nickel et une anode d’hydroxyde de cadmium immergée dans un électrolyte. Les batteries nickel-cadmium ont une plage de températures de fonctionnement élevée. Il ne nécessite pas beaucoup d’entretien et est très fiable.

Le rapport de prévision du marché mondial des batteries militaires signifie que le segment aéroporté détient le TCAC le plus élevé au cours de la période moyenne. Le satellite a besoin de batteries pratiques et modernes pour leur travail afin de transporter des charges utiles et des images optiques et fournit des données ou une communication vocale.

Marché USP

L’utilisation croissante de systèmes sans pilote par les agences militaires nécessite des batteries avancées et le marché des chargeurs de batterie militaires

Acteurs clés

Arotech Corporation (États-Unis)

Bren-Tronics (États-Unis)

BST Systems, Inc. (États-Unis)

Cell-Con, Inc. (États-Unis)

Concorde Battery Corporation (États-Unis)

Denchi Power Ltd (Royaume-Uni)

Eaglepicher (États-Unis)

Enersys (États-Unis)

Kokam (Corée du Sud)

Saft Group SA (France)

Autres acteurs de premier plan

Lincad (Royaume-Uni)

Mathews Associates Inc. (États-Unis)

Navitas Systems (États-Unis)

Produits de batteries Teledyne (États-Unis)

Ultra-life Corporation (États-Unis)

Exemple de rapport gratuit @https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/9531

Analyse régionale

Selon les détails obtenus à partir du rapport sur le marché mondial des batteries militaires, le marché récent a été pris en compte dans divers endroits comme l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et bien d’autres régions du monde.

Il est enregistré que la région nord-américaine détient la meilleure part et le meilleur développement sur le marché mondial des batteries militaires. En raison de l’augmentation des investissements et de la demande, le secteur est florissant chaque jour. En outre, des acteurs de premier plan tels que Aerotech Corporation, Eagle-Picher, etc., aident le marché mondial des batteries militaires à se développer efficacement. Dans la région européenne, la demande pour le marché des batteries militaires augmente considérablement.

Segmentation du marché

Selon le segment de type, le marché mondial des batteries militaires a été divisé en batterie au plomb, batterie thermique, batterie au lithium, batterie au nickel et autres. Parmi tous ceux-ci, les batteries au lithium représentent la plus grande part du marché mondial des batteries militaires. On s’attend à ce qu’il génère le taux de TCAC le plus élevé au cours de la période donnée.

Le marché mondial des batteries militaires est segmenté en espace, terrestre, maritime et aéroporté en fonction du segment de plate-forme. Le segment terrestre a dominé le marché mondial des batteries militaires en 2019 en raison de la demande croissante de batteries avancées. Le segment maritime est soumis à la plus forte croissance du marché entre 2019 et 2026.

Nouvelles de l’industrie:

Une filiale d’Aerotech Corporation nommée Epsilon-Electric Fuel Ltd. a lié un lien avec Harris Corporation pour un accord en mai 2018 visant à fournir des batteries rechargeables à un client en Asie du Sud-Est. Un

Opportunités de croissance sur le marché

Le segment des batteries au lithium devrait enregistrer la plus forte croissance du marché: Le segment des batteries au lithium représentait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période considérée. Cela est dû à la forte utilisation de batteries au lithium dans les systèmes sans pilote. Le segment des batteries au plomb devrait enregistrer une croissance plus élevée au cours de la période de prévision. Les batteries plomb-acide sont souvent utilisées comme batteries primaires dans un avion. De plus, ces batteries ont de bonnes propriétés de stockage d’énergie et de fourniture d’énergie.

Le segment foncier représentait la plus grande part en 2019 : le segment terrestre représentait la plus grande part en 2019. Cela est dû à l’utilisation croissante de batteries avancées pour les véhicules de combat, les UGV et les systèmes de soldats qui stimulent la croissance de ce segment. Le segment aéroporté devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le segment des systèmes de propulsion devrait connaître la plus forte croissance du marché: Le segment des systèmes de propulsion représentait la plus grande part de marché en 2019 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période considérée. Cela est dû à la demande croissante de batteries avancées pour la propulsion de systèmes sans pilote.

Accéder au rapport complet @https://www.marketresearchfuture.com/reports/military-battery-market-9531

Lien connexe :

Marché de la guerre électronique – Prévisions jusqu’en 2027

– Prévisions jusqu’en 2027 Marché de la logistique et du transport de drones – Prévisions jusqu’en 2028

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche crus (3R), recherche sur l’alimentation continue (CFR) et services de conseil en études de marché. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignements de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par composants, applications, logistique et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui les aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Avenir® des études de marché

99, rue Hudson, 5e étage

10013, New York, État de New York

États-Unis d’Amérique

Téléphone:

+1 628 258 0071(États-Unis)

+44 2035 002 764(Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com